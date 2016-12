Rezervi online şi pleci airline

Odată cu dezvoltarea tehnologiei şi mai ales a internetului, românii par a se fi îndrăgostit de comerţul electronic. Alimentele comandate on-line sunt aduse direct la uşă, pentru acelaşi preţ care apare şi la rafturile din supermarketuri, pantofii sunt livraţi acasă, fără a mai face un drum pentru a-i proba, chiar şi concediile se planifică pe Internet. Turismul electronic - e-tourism - este parte a comerţului electronic, reunind tehnologiile rapide, precum cea a comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor, industria ospitalităţii şi cea a managementului. “Asistăm la o modificare de la an la an a comportamentului de consum pentru serviciile turistice în România, ceea ce înseamnă că, în viitorul foarte apropiat, românii îşi vor alege şi vor rezerva tot ceea ce înseamnă bilete de avion sau pachete de călătorie de pe smartphone sau tabletă”, declară reprezentantul unei companii specializate în e-rezervare din Capitală, Remus Vişan. Afirmaţia lui pare întărită de profitul obţinut de una dintre cele mai mari companii online de călătorii de pe piaţa din România, care a fost de 7,4 milioane euro, doar în primele 4 luni ale acestui an, procesând în acest interval peste 35.000 de tranzacţii; cea mai mare creştere a cererii s-a înregistrat pe segmentul de hoteluri şi city-break-uri, cifra de afaceri generată de acest segment fiind în creştere cu 206% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Pe plan local, reprezentanţii agenţiei de turism “Icar Tours” susţin că cei mai mulţi consumatori constănţeni preferă, în continuare, metoda clasică de rezervare, adică prin intermediul agenţilor de turism, care îi pot consilia în legătură cu cea mai bună variantă pentru cererile lor. „Constat, în ultimul timp, o creştere a preferinţei pentru sistemul de plată online, însă cei mai mulţi clienţi continuă să vină personal pentru a se consulta cu agentul. Este ca la un avocat: mergi să discuţi personal cu el pentru a-ţi spune mai mult decât informaţiile pe care le găseşti singur pe ‘net. Rezervările pe Internet sunt cu “du-te-vino”. S-a întâmplat ca un bilet de avion să ajungă să coste în online 1.500 de euro, iar preţul său să fie de 700 de euro”, a declarat managerul “Icar Tours”, Cristian Bărhălescu. Croazierele rămân, în continuare, segmentul pentru care se fac cele mai puţine achiziţii online, peste 70% dintre ele se vând prin intermedierea agenţilor.