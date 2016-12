Rezidenții, îndemnaţi să se înroleze la UPU și SMURD

Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, a recunoscut că în sistemul de primiri urgenţe şi SMURD există un deficit de personal şi a spus că ar mai fi nevoie de sute de medici la nivel naţional, el făcând apel la rezidenţi ”să se înroleze în UPU ca să poată lucra şi acolo, şi la SMURD”. Întrebat sâmbătă, la Cluj-Napoca, la finalul ceremoniei de aniversare a 20 de ani de la înfiinţarea SMURD Cluj, care este deficitul de personal în acest serviciu, Raed Arafat a spus că, pentru a se ajunge la nivelul necesar, ar trebui să fie 1.200 -1.300 de medici în unităţile de primiri urgenţe, care să lucreze și la SMURD. ”Există deficit şi nu este nimic de ascuns, mai ales pe partea de medici, lucru pe care încercăm să-l completăm prin rezidenţii care termină şi îi încurajez pe medici să intre în rezidenţiatul de urgenţă, să îl finalizeze şi să se înroleze în UPU, ca să poată lucra şi acolo, şi la SMURD. Este un aspect de durată. Ar fi nevoie de sute de medici ca să funcţioneze corect, pe plan naţional, unităţile de primiri urgenţe şi SMURD. Este normal acest lucru, dacă ne gândim că este o specializare recentă, dar, dacă ne gândim unde suntem acum, am evoluat foarte bine. Noi nu am avut mai mulţi medici şi am scăzut, ci am pornit cu foarte puţini şi am crescut. Ca să ajungem la nivelul care este necesar, poate ar trebui să atingem 1.200 - 1.300 de medici în acest domeniu, în unităţi de primiri urgenţe, care să activeze şi la nivelul SMURD”, a spus Raed Arafat.