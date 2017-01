Rezidenţiatul ar putea fi organizat de Ministerul Educaţiei

Pe lîngă faptul că se pregătesc din greu pentru unul dintre cele mai dificile examene din viaţa lor, rezidenţiatul, absolvenţii facultăţilor de medicină ar putea fi evaluaţi de acum doar de profesori. Ministrul Cristian Adomniţei a declarat că va înainta Executivului o propunere prin care examenul de rezidenţiat să fie organizat de instituţia pe care o conduce, şi nu de Ministerul Sănătăţii. \"Absolvenţii întîmpină dificultăţi cînd merg într-o ţară europeană şi arată certificatul cu antetul Ministerului Sănătăţii. În majoritatea ţărilor europene, rezidenţiatul se desfăşoară sub egida Ministerului Educaţiei şi echivalează cu un ciclu de studii\", a precizat Adomniţei. Acesta a afirmat că propunerea este susţinută şi de rectorii universităţilor de medicină din întreaga ţară, cu care s-a întîlnit, săptămîna trecută. Pe de altă parte, Adomniţei a declarat că vrea să introducă noi criterii de promovare a medicilor în învăţămîntul universitar. \"În prezent, reuşita medicilor ca profesionişti nu este cuantificată. Un medic poate să aibă mii de operaţii reuşite, dar are mai puţine şanse să fie promovat ca profesor decît un altul care are mai multe lucrări ştiinţifice publicate. I-am rugat pe rectorii universităţilor de medicină să-mi trimită propuneri pentru a schimba aceste lucruri\", a mai spus ministrul Educaţiei.