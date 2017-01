Rezidențiatul, o eroare! După 6 ani de facultate, medicii nu pot face nimic cu diplomele!

Dacă, la orice altă facultate din România, după ce obții diploma de licență ai toate șansele să profesezi în domeniu, nu același lucru se poate spune despre absolvenții facultăților de medicină generală. După 6 ani de școală, chiar dacă ai în mâini diploma de licență de medic/doctor, în cazul în care nu promovezi Concursul național de Rezidențiat, statul român pur și simplu leagă absolventul de mâini și de picioare. El nu are drept de liberă practică, deci nu își poate profesa meseria pentru care a învățat 6 ani. În ultimii ani, absolvenții mediciniști au fost puși în fața unor bibliografii pentru Rezidențiat făcute pe genunchi, cu pagini întregi de erate. Acest an constituie o nouă premieră, o altă bibliografie, din păcate, cu alte greșeli. Tinerii se plâng că trebuie să învețe mecanic lucruri de care nu vor avea nevoie în timpul Rezidențiatului. Dezamăgiți de ceea ce se întâmplă în România din acest punct de vedere sunt și oficiali din sistem, care susțin că avem de-a face cu o greșeală birocratică pe care o plătim acum.

Dacă, la orice altă facultate din România, după ce obții diploma de licență ai toate șansele să profesezi în domeniu, nu același lucru se poate spune despre absolvenții facultăților de medicină generală. După 6 ani de școală, chiar dacă ai în mâini diploma de licență de medic/doctor, în cazul în care nu promovezi Concursul național de Rezidențiat, statul român pur și simplu leagă absolventul de mâini și de picioare. El nu are drept de liberă practică, deci nu își poate profesa meseria pentru care a învățat 6 ani. După ce obține diploma de licență, pentru el urmează un concurs național, respectiv Rezidențiatul. În ultimii ani, absolvenții mediciniști au fost puși în fața unor bibliografii pentru Rezidențiat făcute pe genunchi, cu pagini întregi de erate. S-a greșit - și s-a greșit mult. Celebra bibliografie din manualul ”gri” Book Des ECN, traducere din limba franceză, era însoțită de o anexă de... erate. Autoritățile au admis erorile, dar și conținutul în sine, mult total inutil pentru viitorii rezidenți, mult prea schematic, după cum a fost apreciat. Așa că s-a lucrat intens la o nouă blibliografie. S-a vrut ceva valoros, un manual realizat de specialiști în medicină din România. A luat naștere Compendiul de specialități medico-chirurgicale (două volume a circa 1.000 de pagini). Din păcate, s-ar părea că este un alt eșec. Tinerii mediciniști au regăsit deja în cele două volume numeroase erori. De altfel, în manual sunt și exprimări gramaticale ce lasă de dorit, dar și greșeli de ortografie și punctuație. Concursul de Rezidențiat, sesiunea 20 noiembrie 2016, va fi susținut din aceste două volume. Tinerii se plâng că trebuie să învețe mecanic lucruri de care nu vor avea nevoie în timpul Rezidențiatului. Ei spun că sunt amănunte pe care le stăpânesc bine specialiștii, în niciun caz absolvenții facultății. Dezamăgiți de ceea ce se întâmplă în România din acest punct de vedere sunt și oficiali din sistem. Ei admit problemele și susțin că trebuie neapărat făcut ceva, mai ales că sunt multe țări care nu impun un concurs pentru intrarea în Rezidențiat a medicilor.

O CHESTIUNE DEPĂȘITĂ!

”Concursul pentru Rezidențiat este o chestiune depășită. A trecut timpul peste ea și trebuie să începem să ne gândim la soluții mai ales acolo unde avem lipsă de personal. Suntem singura țară care scoate medicul la 6 ani, dacă nu trece acest examen de Rezidențiat - poate că îl doare capul de dimineață, poate că nu se simte bine - nu trece concursul, îl aruncăm în stradă. El are diploma de medic, atenție! Și vine o țară care îi ia pe toți aceștia, le plătește curs de limbă și îi introduce în Rezidențiat fără concurs. O țară care știe să își planifice viitorul și știe foarte bine ce are de făcut. La medicii tineri pe care noi îi lăsăm în stradă și îi bagă în spitale să ajute medicii chirurgi, anesteziști etc., iar noi nu vrem să îi luăm în spitale. Am reușit în 2010 să facem un regulament pentru medicii sub supraveghere, nimeni nu a vrut să îi ia să lucreze cu ei. Și pierdem în fiecare an zeci, nu vreau să spun chiar sute de medici pe care îi iau alții”, a susținut secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne (MAI), dr. Raed Arafat.

O GREȘEALĂ BIROCRATICĂ PE CARE O PLĂTIM ACUM

Dacă statul român consideră că medicii trebuie să susțină un Concurs de Rezidențiat pentru a-și putea continua pregătirea, de la 3 la 6 ani, în funcție de specialitate, alte țări, unde de altfel sistemul nu este atât de blamat, îi primesc pe absolvenții celor 6 ani de facultate cu brațele deschise. Ei sunt supuși unor evaluări pe parcursul pregătirii, susțin unele examene. Rezidentul este în permanență supravegheat și învățat. În opinia rectorului Universității de Medicină și Farmacie (UMF) din Târgu Mureș, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, Concursul de Rezidențiat pentru absolvenții de medicină este rezultatul unei erori făcute de România în timpul negocierilor de aderare la UE. ”Paradoxul pe care îl avem este că absolvenții de medicină nu pot să profeseze în România, dar pot profesa în altă parte. Soluția este o presiune care trebuie să existe dinspre România spre UE de a reașeza acest lucru în zona în care sunt așezate medicina dentară și farmacia. Ei când termină au drept de practică, medicii generaliști nu au, ceea ce este anormal. A fost o greșeală birocratică pe care o plătim acum. Trebuie să fie o negociere a României cu UE pentru schimbarea acestei directive”, potrivit rectorului, citat de Agerpres.

Până la modificările ce se impun, tinerii vor susține Concursul de Rezidențiat pe 20 noiembrie, începând din 14 octombrie urmând să fie publicată metodologia de concurs.

