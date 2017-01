Rezidenţii în medicina de urgenţă, personal pentru ambulanţe

Secretarul de Stat în Ministerul Sănătăţii, Raed Arafat, a declarat ieri, la Suceava, că mai este nevoie de cel puţin doi-trei ani pentru ca toate judeţele din ţară să dispună de personal adecvat pentru a lucra pe ambulanţe de terapie intensivă. El a precizat că, în prezent, în peste jumătate dintre judeţe există echipaje de terapie intensivă mobile. „Pe maşinile de terapie intensivă eu cred că ne mai trebuie încă cel puţin doi-trei ani până când vom avea personalul adecvat ca să le acoperim“, a spus Arafat. Secretarul de Stat a mai spus că, la nivel naţional, este foarte important ca numărul de echipaje de terapie intensivă mobile să crească. „Poate că mai sunt două-trei judeţe care au astfel de maşini de terapie intensivă, însă fără personal, dar această problemă este în curs de rezolvare“, a afirmat Arafat. El a arătat că în luna octombrie va avea loc examenul de specialitate pentru medicii rezidenţi în medicina de urgenţă, urmând ca aceştia să fie încadraţi în aceste servicii de urgenţă. Arafat a precizat că Ministerul Sănătăţii (MS) va continua să achiziţioneze anual ambulanţe, însă în număr mai mic, pentru înlocuirea celor uzate, astfel încât să nu se ajungă în situaţia ca tot parcul auto să fie învechit. „Sper ca până la sfârşitul anului să mai fie livrate 153 de ambulanţe pentru serviciile de ambulanţă din ţară. Programul MS e un program multianual, care se adresează şi serviciilor de ambulanţă, şi SMURD“, a spus Raed Arafat. El a precizat că, în acest an, vor mai fi livrate două elicoptere SMURD, astfel încât fiecare regiune să dispună de un astfel de aparat. Referindu-se la dotarea specifică în caz de dezastre, Arafat a apreciat că, până la jumătatea anului 2015, aceasta va fi finalizată.

DOTĂRI LA CONSTANŢA Precizăm că la Constanţa se află deja un elicopter SMURD care deserveşte întreaga regiune de sud-est. În ultimii ani, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) şi-a concentrat eforturile pentru a absorbi resurse pentru dotarea cu echipamente moderne a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea (ISU), a Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa şi a spitalelor din judeţ. În acest context, în luna iulie, şase noi ambulanţe au fost achiziţionate în urma implementării proiectului SMART, care face parte din Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria, ce se desfăşoară în perioada 2007 - 2013. „Mă bucur că, după ani de eforturi din partea CJC, reuşim să punem în aplicare proiectele pe care le-am început încă din perioada de preaderare a României la UE, cât şi după ce am devenit ţară cu drepturi depline, de la 1 ianuarie 2007. Ne-am lovit de opoziţie şi birocraţie şi de cei care au fost împotriva acestor proiecte, pe care a trebuit de multe ori să le schimbăm”, declara, la acea dată, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. În cadrul proiectului SMART, reprezentanţii CJC şi cei ai ISU Dobrogea au făcut, pe 4 iulie 2013, recepţia autosanitarelor. „Mă bucur că am reuşit să predăm cele şase ambulanţe pentru ca ele să intre în serviciul cetăţenilor din judeţul Constanţa. Acestea sunt: două de tip A, dintre care una va ajunge la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa şi una la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie (SCP) Constanţa, două de tip B şi două de tip C, care vor deservi Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa”, a mai precizat Constantinescu. Cele două ambulanţe de tip A sunt destinate transportului pacienţilor care prezintă o stare de sănătate ce nu indică urgenţă, fiind dotate cu echipamente şi materiale minim necesare acordării primului ajutor în caz de nevoie. Alte două ambulanţe, de tip B, sunt folosite pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă. Acestea au ajuns la Substaţiile SAJ Băneasa şi Negru Vodă, iar cele de tip C - la Substaţiile SAJ Mangalia şi Eforie Sud. Acestea din urmă sunt destinate intervenţiei medicale de urgenţă la cel mai înalt nivel şi transportului medical asistat al pacientului în stare critică, fiind dotate cu echipamente de terapie intensivă. Tot în cadrul proiectului SMART au mai fost achiziţionate de către CJC în acest an, cu fonduri europene, alte şase noi ambulanţe care au completat parcul auto al ISU şi care au contribuit la creşterea capacităţii de intervenţie. Proiectul SMART vine să completeze un altul, finanţat prin Programul Operaţional Regional (POR) cu fonduri europene, derulat de CJC, prin care, la sfârşitul lunii februarie, au fost aduse la Constanţa alte trei ambulanţe. De asemenea, au mai fost recepţionate la Constanţa şi alte echipamente, precum şi două utilaje echipate cu şenile pentru intervenţii speciale pe timp de iarnă şi pe teren accidentat, două autospeciale de stins incendii de capacitate medie, dar şi o autospecială de capacitate mare pentru stins incendii. Totodată, au mai ajuns şi alte două echipamente FRAP, care au în dotare atât un rezervor de stins incendii, cât şi set de descarcerare şi echipamente de prim ajutor şi intervenţie medicală calificată.