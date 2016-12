Rezistenţa „cumetriilor” la reducerea cheltuielilor ministeriale

15% MAI PUŢINE CHELTUIELI Reducerile de personal şi cheltuieli cu bunuri şi servicii cu 15% vor fi aplicate de la jumătatea lunii aprilie şi este posibil ca reducerile de personal să afecteze şi aparatul ministerial, a declarat ieri ministrul Finanţelor, Daniel Chiţoiu. \"Acum o lună s-a luat decizia de a se constitui un Grup interministerial, coordonat de vicepremierul Liviu Dragnea şi de mine pentru a reduce - termenul este jumătatea lunii aprilie - cu 15%, în medie, personalul şi cheltuielile cu bunuri şi servicii. Fiecare ordonator principal a avut obligaţia să facă un audit şi este posibil chiar să fie angajat personal. Este posibilă şi o reducere a numărului de personal, a posturilor bugetate, iar sumele rămase pot fi utilizate pentru acordarea de suplimente pentru ceilalţi salariaţi. În unele ministere este posibil să fie şi concedieri\", a spus Chiţoiu. Ministrul a precizat că reducerile vor începe imediat ce decizia va fi luată de Executiv, la mijlocul lunii aprilie, una din variantele analizate fiind aceea a mutării de personal între ministere, în funcţie de calificarea angajaţilor respectivi.

“NU ESTE UN PROCES UŞOR” Declaraţiile de ieri ale lui Chiţoiu vin să confirme afirmaţiile făcute cu o zi înainte de vicepremierul Liviu Dragnea, totodată ministru al Administraţiei Publice. “În administraţia locală, acum câţiva ani de zile, s-au aprobat prin lege nişte normative de personal. În administraţia centrală nu există aşa ceva, fiecare minister putea să angajeze cât dorea. Ori aşa ceva nu e în regulă. Eu le-am spus tuturor miniştrilor, tuturor colegilor mei, să facă această analiză a personalului. Îi aşteptăm cu drag şi cu răbdare, dar nu la nesfârşit. În cazul în care nu vor răspunde, vom veni cu ordonanţă de urgenţă în care se va spune foarte clar cât se reduce şi vor fi obligaţi să o facă”, a declarat Dragnea. Vicepremierul a recunoscut că “nu este un proces uşor” şi că întâmpină foarte multă rezistenţă în sistem, generată de “tabieturi şi cumetrii”. “Inclusiv la mine la minister am descoperit foarte multe cumetrii şi sper să finalizăm controlul intern şi să luăm nişte măsuri serioase. Am început o analiză care trebuia făcută de mulţi ani, să vedem dacă administraţia centrală are numărul de personal optim. În primul rând, sunt multe posturi vacante, care au prevedere bugetară în bugetul fiecărei instituţii centrale şi care trebuie şterse. Pe de altă parte, a început o analiză în fiecare compartiment, serviciu, direcţie din ministere, să se vadă dacă acolo chiar nu se poate funcţiona cu un număr mai mic de personal. Poate sunt structuri unde numărul este deficitar”, a spus Dragnea.