Rezultate bune pentru tenismenii constănţeni

Micii tenismeni constănţeni, aflaţi în topuri ierarhiilor interne, au înregistrat rezultate excelente la turneele internaţionale desfăşurate în această săptămână. Astfel, liderul clasamentului naţional la categoria sub under 12, Ştefan Paloşi (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Ionuţ Brătulescu) a ajuns în semifinale la “Krka 2012”, turneu de categoria a treia, găzduit de localitatea Otocek din Slovenia. Constănţeanul a trecut pe rând deTom Asic Kovac (Slovenia), cu 6-2, 6-1, Daniel Triantafyllou (Israel), cu 6-4, 6-1, Marin Jurkovic (Croaţia), cu 6-2, 6-1, şi Tim Tekavec (Slovenia), cu 6-1, 6-1 şi va lupta azi pentru un loc în finală cu Yan Bondarevskiy (Slovenia). Tot la Otocec, Ramona Chivu (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Ionuţ Brătulescu) a ajuns până în sferturi, după ce a trecut de Aurora Zantedeschi, cu 6-4, 6-4, şi Tina Cvetkovic (Slovenia), cu 2-6, 6-2, 6-2, dar a pierdut în faţa Varvarei Gracheva (Rusia), cu 2-6, 2-6, în timp ce Sabina Dadaciu (LPS “Nicolae Rotaru, antrenor Ionuţ Brătulescu) a cedat în optimi în disputa cu Nika R, cu 0-6, 0-6, după ce le depăşise pe Anastasiya Khrustaleva (Rusia), cu 6-3, 6-4, şi Elena Sobota (Croaţia), cu 6-4, 5-7, 4-1 abandon.

Un alt constănţean, Alexander Gima (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenorul Daniel Dragu) a ajuns până în semifinale la “Park Cup”, turneu de categoria a treia rezervat juniorilor under 12, găzduit de Budapesta. Din păcate, el a ratat ieri calificarea în finală, fiind învins de Georgii Kravchenko (Ucraina), cu 6-7, 6-4, 0-6. Fratele său, Sebastian Gima (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenorul Daniel Dragu) s-a calificat în semifinalele Campionatele Naţionale Individuale de vară rezervate juniorilor sub 10 ani, care are loc la Centrul Naţional de Tenis din Bucureşti. Constănţeanul i-a învins pe Bogdan Manole (SCM Bacău, cap de serie nr. 6), cu 6-3, 6-2, Norbert Csoregi (Winner Cluj), cu 6-0, 6-4, Horia Herciu (TC Curtea de Argeş, cap de serie nr. 9) şi Ştefan Nicula (PROAS Sibiu, cap de serie nr. 2), cu 6-1, 6-1, urmând să joace pentru un loc în finală cu Mihai Papoe (CS Târgovişte, cap de serie nr. 3).