Rezultate contradictorii pentru FC Farul

Delegaţia Farului a revenit aseară la Constanţa, după ce “rechinii” au efectuat al doilea stagiu de pregătire din această iarnă, în Turcia, în staţiunea Belek, din Antalya. Cu zece zile rămase pînă la reluarea Ligii I la fotbal, elevii lui Ion Marin au declarat la unison că formaţia de pe litoral va evita retrogradarea, chiar dacă după disputarea primelor 19 etape ocupă poziţia a 16-a în clasament, cu 17 puncte. Semnalele după partidele de verificare disputate în această pauză competiţională nu sînt însă la fel de optimiste. Constănţenii au învins doar echipe de mîna a doua şi au înregistrat cîteva rezultate mai mult decît dezamăgitoare, printre care un egal cu o formaţie de juniori din Polonia. Palmaresul Farului în această iarnă este următorul: 2-1 cu FC Gyeongnam (Coreea de Sud, Liga I), 0-0 cu AEL Limassol (Cipru, Liga I) şi 2-3 cu Viktoria Plzen (Cehia, Liga I) - partide disputate în stagiul din Cipru, 3-0 cu Dunărea Galaţi (Liga a II-a), la Constanţa, 6-0 cu Regaz-Tadaz Tursundoza (Tadjikistan, Liga I), 1-1 cu Honved Budapesta (Ungaria, Liga I), 1-0 cu Alania Vladikavkaz (Rusia, Liga a II-a), 0-0 (2-4 după lovituri de departajare) cu Piotrcovia Ptak (Polonia, juniori), 0-1 cu FC Haladas (Ungaria, Liga a II-a) - partide disputate în stagiul din Turcia. Faţă de prima parte a campionatului, “Săpăligă” pare decis să evolueze mai ofensiv, apelînd în atac la ”triunghiul” Gerlem - Gosic - Chico. Ultimii doi reprezintă singurele achiziţii făcute de “rechini” în această iarnă, singurul care a confirmat pînă în acest moment fiind portughezul. În rest, Ion Marin are la dispoziţie acelaşi lot ca şi în tur, în timp ce principalele contracandidate la evitarea retrogradării s-au întărit considerabil. Chiar şi aşa, antrenorul Farului este optimist în ceea ce priveşte şansele echipei sale de a rămîne în prima ligă. “La capitolul plusuri am remarcat mai multe lucruri, printre care pregătirea fizică foarte bună, organizarea jocului, atitudinea pozitivă a jucătorilor în timpul meciurilor, dar şi faptul că echipa a învăţat să joace la rezultat. Nu sînt mulţumit de faptul că jucătorii nu au putut să îşi urmeze programul, în sensul că au existat nişte neconcordanţe între antrenamente şi meciuri”, a declarat “Săpăligă”. Pentru a pune la punct ultimele probleme înaintea reluării campionatului, tehnicianul constănţean are la dispoziţie încă un joc amical, sîmbătă, cu o echipă din liga secundă, Delta Tulcea. În acest joc, Ion Marin va folosi “unsprezecele” pe care îl va utiliza, cel mai probabil, în prima etapă din acest an, pe 22 februarie, cu Gloria Buzău, pe teren propriu: G. Curcă - Băcilă, I. Barbu, Şchiopu, L. Florea - Todoran, Pătraşcu, Voiculeţ - Gerlem, Gosic, Chico.