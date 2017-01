Rezultate dezastruoase la simularea Bacalaureatului în toată țara!

07:11:04 / 23 Martie 2016

Nu ma surprinde

Lumea evolueaza. Tehnica progreseaza uluitor. Preocuparile oamenilor sunt diverse si de neimaginat in urma cu 50/40/30 sau 20 ani in urma. Dar baza educatiei ramane tot scoala unde astazi nu se mai invata sau invata numai cine vrea. Aproape in fiecare an se schimba regulile in invatamant din anumite interese. Sa ne aducem aminte cei de varsta a treia,sau sa le spunem elevilor de azi,cum pregateam "Maturitatea" adica bacalaureatul de azi. Eu am dat dupa cele doua probe scrise examenul la 11 discipline!!! 5 intr-o zi,6 in alta zi. Intrai in sala de examinare si nu ieseai pana nu dadeai toate examenele. Rezultatul acelui stil de invatamant? Nici unul din cei aproape 40 colegi si colege de clasa NU A PICAT la examen! Cauza acestei reusite? Probabil cei de azi vor spune ca eram demodati!!!