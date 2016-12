Rezultate excepţionale pentru elevii constănţeni

Într-o perioadă în care Educaţia a devenit Cenuşăreasa României, iar profesorii se luptă să supravieţuiască şi mulţi elevi preferă să iasă în evidenţă prin activităţi care nu au nicio legătură cu şcoala, la Constanţa, mai există profesori şi elevi dornici să facă performanţă. Este şi cazul membrilor Centrului de Cercetare al Elevilor din cadrul Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) din Constanţa, care au fost invitaţi să participe la „Salonul Naţional de Creaţie şi Inventică pentru Tineret”, organizat de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret în cadrul Târgului Internaţional „Gaudeamus” – Carte de Învăţătură, care s-a desfăşurat la sfârşitul săptămânii trecute la Bucureşti. Din cadrul CNMB au participat membrii a cinci echipe care au participat la concursurile NASA şi care au fost premiate. Sub coordonarea profesorilor de fizică Lucian Oprea (o echipă) şi Ion Băraru (patru echipe) din cadrul CNMB, elevii şi-au prezentat proiectele realizate pentru competiţiile NASA prin intermediul posterelor şi al produselor Power Point. Standul Colegiului s-a aflat în permanenţă în centrul atenţiei vizitatorilor, dar şi al oficialilor care au ierarhizat lucrările prezentate. Nu mică le-a fost mirarea elevilor mircişti să descopere că toate cele cinci lucrări prezentate au obţinut premiul I la secţiunile la care s-au înscris. „Am fost foarte mirat când ni s-a spus că ne-au fost rezervate cinci standuri în cadrul acestui eveniment. Mirarea mea s-a domolit când am văzut că lucrările elevilor s-au ridicat peste lucrările celorlalţi participanţi”, a declarat, ieri, prof. Ion Băraru. La rândul său, profesorul Lucian Oprea a declarat că elevii câştigători sunt proiectanţii viitorului. „Situaţia aceasta este atât de des întâlnită la Catedra de Fizică a CNMB încât, în loc de „Bună ziua!”, ar trebui să zic „Felicitări!”. Sunt mândru de acest colectiv”, a spus şi directorul adjunct al CNMB, Gheorghe Moraru. La începutul acestui an şcolar, în cadrul Centrului de Cercetare al Elevilor s-au înscris 300 de elevi din mai multe unităţi de învăţământ de pe raza municipiului Constanţa. Printre ei se numără şi Costel Cherciu, din clasa a XII-a A a Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” care a obţinut, la „Salonul Naţional de Creaţie şi Inventică pentru Tineret”, premiul trei pentru macheta unui case ecologice complet automatizată.