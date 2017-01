Rezultate promiţătoare pentru o terapie împotriva durerilor cronice

Potrivit unui studiu publicat în “Proceedings of the National Academy of Sciences”, o terapie genică experimentală, testată deocamdată doar pe cobai, în laborator, ar putea permite eliminarea durerilor cronice pe o perioadă de aproximativ trei luni. Cobailor li s-a injectat o genă care determină organismul să trimită endorfine, un analgezic natural, în celulele nervoase din jurul măduvei coloanei vertebrale. Tratamentul funcţionează după acelaşi principiu ca medicamentele analgezice, fără a avea efectele secundare ale acestora, deoarece nu afectează creierul sau alte părţi ale sistemului nervos central.

Pacienţii care suferă de dureri cronice nu au prea multe satisfacţii de pe urma tratamentelor existente pe piaţă, cu o eficacitate redusă şi efecte secundare importante, precum somnolenţa şi halucinaţiile. În anumite cazuri, pacienţii preferă să limiteze dozele de analgezic pentru a-şi păstra luciditatea. Tratamentul administrat cobailor în laborator este într-o fază preliminară de testare. Dacă se dovedeşte a fi inofensiv şi eficace pentru pacienţii umani, atunci ar putea fi foarte util pentru bolnavii de cancer în fază avansată.