Rezultate remarcabile ale elevilor de la „Traian” la olimpiadele naţionale!

La jumătatea lunii aprilie s-au desfăşurat etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare înscrise în calendarul Ministerului Educaţiei Naţionale. Elevii Liceului Teoretic „Traian” calificaţi la această etapă au reuşit performanţe deosebite, concretizate în premii şi menţiuni. Potrivit unui comunicat de presă al unităţii de învăţământ, „la ciclul gimnazial, elevul Edis Memiş (clasa a VI-a B) a obţinut medalia de bronz la Olimpiada de Matematică (coordonator prof. Alina Dermengiu), iar eleva Andrada Albu (clasa a VI-a C) - Premiul Special al Juriului la Olimpiada de Lingvistică (coordonatori prof. Alina Dermengiu şi Claudia Enculescu). La ciclul liceal, eleva Esra-Gulen Demircan (clasa a X-a D) a obţinut Premiul al II-lea la Olimpiada de Limba Turcă (coord. prof. Iomer Subihan), Alina Martalogu (clasa a X-a G) - Premiul al III-lea la Olimpiada de Italiană (coord. prof. Doicescu Angela), Elis Dede (clasa a X-a G) - Menţiune la Olimpiada de Psihologie (coord. prof. Boruga Silvia), Alexandru Enciu (clasa a XII-a F) - Medalia de bronz la Olimpiada de Astronomie şi Astrofizică (coord. prof. Avram Alexandrina)”.

De asemenea, „în cadrul celui mai mare concurs internaţional de Proiecte informatice, ”INFOMATRIX 2014”, la secţiunea ”HARDWARE CONTROL”, elevul Iulian Lazăr (clasa a XI-a C) a obţinut Premiul al III-lea (coord. prof. Violeta Tănăsescu), iar la secţiunea ”COMPUTER ART”, elevii Iulian Bubolea, Dragoş Andrei Marin şi Teodor Presură - Premiul al III-lea (coordonatori prof. Violeta Tănăsescu, Cristian Dumitrof şi Cătălina Ivaşcu)”. Şi elevii Claudia Carta, Adrian Dobre, Dan Gumeni, Elena Popescu şi Teodor Presură au obţinut Menţiune Onorabilă la ”Concursul Internaţional de proiecte staţii orbitale: NASA-AMES Space Design Contest 2014” (coord. prof. Lucian Oprea - Colegiul Naţional ”Mircea cel Bătrân”). „Liceul Teoretic ”Traian” apreciază efortul deosebit al acestor elevi care contribuie la sporirea prestigiului instituţiei noastre. Felicitări tuturor!”, a declarat directorul Liceului Teoretic Traian, prof. Constantin Caracoti, citat în comunicat.