Rezultate surprinzătoare în barajele din fotbalul mic constănțean

Duminică s-a definitivat componența celor trei competiții de seniori organizate de Asociația Județeană de Fotbal Constanța, în urma disputării barajelor de menținere-promovare în Ligile IV și V. Surprinzător (sau poate că nu...), am consemnat trei promovări și o singură menținere în eșalonul superior! Rămâne de văzut dacă Atletic 2 Mai, care a mai promovat și anul trecut, ba chiar direct, nu după baraj, va accepta de data aceasta să joace în Liga a IV-a.

Rezultatele celor patru baraje, desfășurate pe teren neutru, la Techirghiol și Agigea:

- pentru Liga a IV-a:

Unirea Topraisar - Atletic 2 Mai 4-5, după prelungiri (1-1 la pauză, 2-2 după 90 de minute)

Voința Valu lui Traian - Speranța Nisipari 3-0 (0-0)

- pentru Liga a V-a:

Recolta Nicolae Bălcescu - CS Peștera 0-8

Dacia Mircea Vodă - Dunărea Ostrov 3-7

Iată echipele care și-au câștigat pe teren dreptul de a juca în edițiile viitoare ale campionatelor de seniori organizate de Asociația Județeană de Fotbal Constanța:

Liga a IV-a: Viitorul Fântânele, CS Năvodari, CS Agigea, CS Eforie, Gloria Băneasa, Gloria Albești, Victoria Mihai Viteazu, Sparta Techirghiol, CSO Ovidiu, Știința Poarta Albă, CS Mihail Kogălniceanu, Farul Tuzla, Portul Constanța, Avântul Comana, Voința Valu lui Traian, AS Carvăn (promovată), Litoral Corbu (promovată), Atletic 2 Mai (promovată)

Liga a V-a: Unirea Topraisar (retrogradată), CFR Constanța (retrogradată), CS II Agigea, Speranța Nisipari, Voința Săcele, Viitorul Târgușor, Sport Prim Oltina, Viitorul Cobadin, Victoria Cumpăna, Castelanii Castelu, Viitorul Pecineaga, CS Murfatlar, Axiopolis Sport II Cernavodă (promovată), Inter Ion Corvin (promovată), CS Peștera (promovată), Dunărea Ostrov (promovată)

Liga a VI-a, Seria Nord: Recolta Nicolae Bălcescu (retrogradată), Voința Siminoc (retrogradată), Gloria Seimeni, Danubius Rasova, Carsium Hârșova, Dunărea Ciobanu, Viitorul Cuza Vodă, Voința Cochirleni, Steaua Speranței Siliștea, Spicul Horia, Pescărușul Gârliciu, Înfrățirea Cogealac, Pescarul Ghindărești, Sportul Tortoman, CSȘ Medgidia, Dunaris Topalu

Liga a VI-a, Seria Sud: Dacia Mircea Vodă (retrogradată), Olimpia Constanța, FC Mereni, Fulgerul Chirnogeni, Trophaeum Adamclisi, AS Independența, Luceafărul Amzacea, Viitorul II Cobadin, AS Pelinu, Sacidava Aliman, Viitorul Cerchezu, AS Bărăganu, GSIB Mangalia, AS Ciocârlia, Marmura Deleni

Precizare importantă - unele echipe ar putea alege să evolueze într-un eșalon inferior, din motive financiare, caz în care locurile rămase libere vor fi ocupate conform ROAF.

MARȚI, VIITORUL FÂNTÂNELE ȘI SSC FARUL CONSTANȚA JOACĂ ÎN CUPA ROMÂNIEI

A doua semifinală contând pentru faza pe județul Constanța din Cupa României la fotbal, ediția 2017-2018, meciul Viitorul Fântânele - SSC Farul Constanța, va avea loc marți, de la ora 17.30, la Fântânele. Finala competiției este programată vineri, 30 iunie, de la ora 17.30. Rezultatul primei semifinale, disputată pe 10 iunie: Sparta Techirghiol - CS Eforie 2-4.