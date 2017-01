Rezultatele din prima manşă a turului întâi al Cupei UEFA

Iată şi rezultatele înregistrate, joi seară, în celelalte 38 de meciuri din prima manşă a turului întîi al Cupei UEFA: Rubin Kazan - Parma 0-1 (Dessena 79); Levadia Tallinn - Newcastle United 0-1 (Sibierski 10); Hertha Berlin - Odense 2-2 (Gimenez 38, K. Boateng 50/ Simunici 7-autogol, Oliveira 53); Legia Varşovia - Austria Viena 1-1 (Junior 44/ Mair 26); Slovan Liberec - Steaua Roşie Belgrad 2-0 (Frejlach 44, Blazek 90); Cernomoreţ Odesa - Hapoel Tel Aviv 0-1 (Bruno 74); Ethikos Achnas - Lens 0-0; Lokomotiv Moscova - Zulte Wargem 2-1 (Loskov 35, Ivanovici 73/ Vandermarliere 90); IK Start - Ajax Amsterdam 2-5 (Johnsen 28, Fevang 55/ Huntelaar 17, 87, Rosenberg 43, Sneijder 63, Garcia 67); Beşiktaş Istanbul - ŢSKA Sofia 2-0 (Kleberson 82, Gulec 90); Artmedia Bratislava - Espanyol Barcelona 2-2 (Halenar 36, Tchur 41/ Riera 31, Pandiani 53); Trabzonspor - Osasuna Pamplona 2-2 (Gokdeniz 54, Bulut 89/ Valdo 21, Juanlu 52); Partizan Belgrad - Groningen 4-2 (Marinkovici 3-pen., 44, Zajici 14, 89/ Fledderus 57, Suarez 90); Schalke 04 Gelsenkirchen - Nancy 1-0 (Larsen 86); Atvidabergs - Grasshopper Zurich 0-3 (Diego 12, Eduardo 28, Sutter 57); Sporting Braga - Chievo Verona 2-0 (Jorge 6, Wender 90-pen.); AZ'67 Alkmaar - Kayserispor 3-2 (Kovermans 7-pen., Molhok 31, S. Arveladze 64/ Bolukbasi 25, Basdag 67); FC Basel - Rabotnicki 6-2 (Kuzmanovici 2, Petrici 6, 39, Majstorovici 34-pen., Cristiano 71, 73/ Vajs 89, Buckley 90-autogol); Slavia Praga - Tottenham Hotspur 0-1 (Jenas 37); Derry City - Paris Saint-Germain 0-0; Molde FK - Glasgow Rangers 0-0; Lokomotiv Sofia - Feyenoord Rotterdam 2-2 (Genkov 4, Davchev 28/ Lucius 45-pen., Greene 60); Dinamo Zagreb - Auxerre 1-2 (Eduardo 68/ Jelen 43, D. Niculae 72); Standard Liege - Celta Vigo 0-1 (G. Lopez 37); Maccabi Haifa - Litex Loveci 1-1 (Katan 7/ Zanev 48), meci disputat la Nijmegen (Olanda); FC Sion - Bayer Leverkusen 0-0; Wisla Cracovia - Iraklis Salonic 0-1 (Prittas 8); Panathinaikos Atena - Metalurg Zaporoje 1-1 (Salpigidis 10/ Godin 47); Hearts of Midlothian - Sparta Praga 0-2 (Kolar 34, Matusovic 71); Fenerbahce Istanbul - FC Randers 2-1 (Pedersen 25-autogol, Kezman 55/ Fall 13); SV Salzburg - Balckburn Rovers 2-2 (Zickler 30, Janko 90/ Savage 32, McCarthy 39); Eintracht Frankfurt - Brondby IF 4-0 (Thurk 51 ş 71-ambele din pen., 78, Kohler 90); Ruzomberok - FC Bruges 0-1 (Balaban 39); Livorno - SV Pasching 2-0 (Danilevicius 42, C. Lucarelli 49); Olympique Marseille - Mlada Boleslav 1-0 (Bamogo 31); West Ham United - Palermo 0-1 (Caracciolo 45); Atromitos - FC Sevilla 1-2 (Merinho 64/ Kepa 15, Duda 42); Vitoria Setubal - SC Heerenveen 0-3 (Alves 58, 66, Nilsson 90). Partidele retur se vor disputa pe 28 septembrie.