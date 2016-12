Rezultatele euroalegerilor din România, în presa europeană

Presa europeană analizează modul în care s-a desfăşurat campania electorală în România şi rezultatele scrutinului europarlamentar, unele publicaţii remarcînd victoriile obţinute de “personaje controversate”. Astfel, sub titlul “Elena Băsescu - de la fetiţa lui tata la eurodeputat”, Agenţia France-Presse notează că fiica preşedintelui României a reuşit să cîştige “pariul politic” prin obţinerea unui loc în Parlamentul European (PE): “Născută la Constanţa (...), Elena Băsescu a petrecut o tinereţe strălucită la Bucureşti, remarcîndu-se rapid la paradele de modă graţie siluetei şi figurii de păpuşă Barbie. La acestea se adaugă ieşirile nocturne în cluburi din capitală şi trăznăile sentimentale redate pe larg în presa română, care au transformat-o rapid într-o Paris Hilton a Carpaţilor”. Jurnaliştii AFP arată, în încheiere, că aşa cum “pofta vine mîncînd, fostul manechin vizează acum, nici mai mult, nici mai puţin, decît un post în Comisia de Buget Finanţe a Parlamentului European”. Agenţia DPA observă că, “în pofida prezenţei reduse la urne, ţările central şi est-europene au reuşit să trimită personaje controversate la Bruxelles şi Strasbourg”. În acest sens, jurnaliştii agenţiei îi menţionează pe Elena Băsescu - “o Paris Hilton a Carpaţilor” - şi pe George Becali. Editorialistul ziarului The Independent, Mary Dejevsky, laudă modul în care s-a derulat campania electorală în România, remarcînd temele europene care au fost abordate: “Una dintre teme a fost ce se poate face pentru românii care muncesc în străinătate, în condiţiile în care mulţi români care au mers la muncă în Spania şi Italia au rămas fără locuri de muncă”. BBC News online redă declaraţiile liderului Partidului Independent din Ţara Galilor, Nigel Farage, care consideră că noile subvenţii europene vor fi atrase de “ţări mai sărace” precum România şi Bulgaria. Radio Free Europe / Radio Liberty a ajuns la concluzia că, la acest scrutin, în România, “electoratul a încercat să sancţioneze partidele aflate la guvernare” prin neprezentarea la vot. Tabloidul The Sun este preocupat mai mult de situaţia internă din Marea Britanie, comparîndu-l pe premierul Gordon Brown, care refuză să demisioneze, cu Caligula şi Ceauşescu: “Cine poate uita figura lui Nicolae Ceauşescu cînd lumea a început să îl huiduie în timp ce rostea un discurs de la balcon? Se uita în jurul lui şi se întreba dacă nu cumva era Gordon Brown în spatele lui. Pînă la urmă, românii l-au împuşcat”.