Rezultatele la bacalaureat, afişate duminică

Elevii care au absolvit 12 clase şi au susţinut examenul de bacalaureat, vor afla, la sfîrşitul săptămînii, dacă au învăţat suficient pentru a promova sau nu. Duminică, pînă la ora 16.00, este programată prima afişare a rezultatelor. În aceeaşi zi, între 16.00 şi 20.00, vor putea fi depuse contestaţiile. În situaţia în care se constată diferenţe de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii decide reevaluarea lucrărilor respective de către o a treia comisie, formată din alţi profesori decît cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii. Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectînd cu stricteţe baremul de evaluare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota finală. Pentru lucrările care au primit iniţial note cuprinse între 4,50 - 4,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, nota definitivă este nota acordată de către comisia de contestaţii. Pentru restul lucrărilor, dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă este nota iniţială, acordată de comisia din centrul zonal de evaluare. Se consideră promovat la examenul de bacalaureat, candidatul care a obţinut cel puţin nota 5 sau calificativul „admis” la fiecare probă orală, a obţinut cel puţin nota 5 la fiecare probă scrisă sau practică de examen şi are media generală minimum 6. În acest caz, candidatul este declarat „reuşit”. Pentru candidaţii care obţin media generală 5,99, media generală se rotunjeşte la 6. Contestaţiile vor fi soluţionate în perioada 7 - 8 iulie, iar afişarea rezultatelor finale are ca termen limită data de 9 iulie. Candidaţii care nu promovează examenul sau doar anumite probe mai au o şansă în sesiunea din toamnă. Sesiunea august - septembrie, începe cu înscrierea candidaţilor care are loc în perioada 13 - 17 iulie. Apoi, în 17 august Limba şi literatura română - proba A (orală), 18 august Limba şi literatura maternă (orală) - proba C (orală) 19 august Limba şi literatura modernă - proba B(orală). În 20 august încep probele scrise cu Limba şi literatura română - proba A şi continuă în 21 august cu Limba şi literatura maternă - proba C, în 24 august cu proba obligatorie a profilului - proba D, în 25 august cu o probă la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării - proba E, (probă scrisă sau practică), în 26 august cu o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare corespunzătoare specializării - proba F (probă scrisă sau practică). În 28 august se afişează rezultatele (pînă la ora 16.00) şi se pot depune contestaţiile (între 16.00 şi 20.00). Între 30 august şi 2 septembrie se rezolvă contestaţiile, iar în 3 septembrie se afişează rezultatele finale. Candidaţii proveniţi din învăţămîntul de stat au dreptul să susţină examenul de bacalaureat, fără taxă, de cel mult două ori. Candidaţii proveniţi din învăţămîntul particular vor susţine examenul de bacalaureat, cu taxă, în centrele de examen stabilite de inspectoratele şcolare judeţene. Cei care au participat, dar nu au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile de bacalaureat organizate începînd cu anul 2003, pot solicita recunoaşterea unora dintre probele orale, scrise sau practice, promovate în sesiunile din anii menţionaţi. Totodată, elevii care, în una dintre clasele a IX-a - a XII-a, au obţinut premii la concursuri/olimpiade şcolare internaţionale recunoscute de către Ministerul Educaţiei au posibilitatea de a-şi echivala, la cerere, proba de examen a cărei disciplină a fost inclusă în programa de concurs. Echivalarea se face cu nota maximă. Recunoaşterea/echivalarea probelor se face de către directorul unităţii respective, în urma solicitării scrise a candidatului şi, după caz, a prezentării dovezilor privind obţinerea premiului la concursul/olimpiada internaţională, depuse, în momentul înscrierii, la secretariatul unităţii de învăţământ.