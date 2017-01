Rezultatele României la testarea PISA 2012

Educaţia românească mai are nevoie de multe lecţii pentru a putea ajunge la nivelul celorlalte ţări europene. România s-a clasat pe locul 45, din 65 de state participante, la testările PISA, desfăşurate în anul şcolar 2011 - 2012, potrivit raportului Secretariatului pentru Educaţie al OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). România a reuşit să înregistreze un progres comparativ cu 2009, când se clasa pe locul 49 din 65, şi faţă de 2006, când ocupa locul 47 în rândul celor 57 de ţări testate. Scorul mediu înregistrat de elevii români la ciclul de testare PISA 2012 este următorul: 445 puncte la matematică, 438 puncte la citire/lectură şi 439 puncte la ştiinţe. Comparativ, media ţărilor OECD este de 494 puncte la matematică, 496 - citire/lectură şi 501 - ştiinţe. La matematică, rezultatele elevilor români sunt comparabile cu cele ale elevilor din Turcia, Cipru, Thailanda, Emiratele Arabe Unite, Bulgaria şi Chile.

ŞCOLI SELECTATE ALEATORIU Pentru testare au fost aleşi să participe 5.250 de elevi de 15 ani, cuprinşi în gimnaziu şi în liceu, aflaţi în 178 de şcoli din 40 de judeţe ale ţării, printre care şi Constanţa. Şcolile au fost alese de Consorţiul PISA, conform procedurilor de eşantionare internaţionale, iar elevii au fost selectaţi aleatoriu. De la Constanţa au fost selectate cinci unităţi. „Testele PISA evaluează modul în care elevii deţin unele competenţe-cheie şi deprinderile de bază esenţiale pentru continuarea studiilor, participarea deplină la viaţa socială sau pentru integrarea pe piaţa muncii. Competenţa principală evaluată a fost cea de matematică. De aceea, 75% dintre întrebările din teste au vizat această materie, restul de 25% au fost din lectură şi ştiinţe”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, prof. Cristina Ivan. Potrivit inspectorului de specialitate din cadrul ISJ, prof. Adriana Popescu, conform procedurilor sistemului de evaluare internaţional, numele şcolilor participante sunt confidenţiale.