Rezultatele sportivilor constănţeni la CN de înot pentru copii

Piscina de 50 m din Brăila a găzduit Campionatele Naţionale de înot rezervate copiilor, sportivi cu vârsta între 11 şi 13 ani. La competiţie au participat şi mai mulţi înotători constănţeni, de la CS Farul şi de la Palatul Copiilor. Performera delegaţiei constănţene este Mara Constantin (11 ani), de la CS Farul, care a înotat în şase probe şi nu s-a clasat în niciuna mai jos de locul 7. Sportiva antrenată de Gina Handrea a devenit campioană naţională la 100 m liber şi 50 m fluture, a ocupat locul 2 la 50 m liber şi 50 m spate şi locul 3 la 200 m liber, plus locul 4 la 100 m spate. „Se află în al doilea său an de competiţii naţionale şi îşi doreşte foarte mult să obţină rezultate bune. În plus, este şi un copil cu note foarte bune la şcoală: are 10 pe linie, în clasa a V-a”, a declarat Gina Handrea.

Secţia de înot de la Palatul Copiilor a cucerit o medalie la Brăila, bronz prin ştafeta de 4x100 m liber a fetelor de 11 ani, şi un loc 4, la 4x50 m mixt. Din cele două ştafete au făcut parte Andreea Vlaicu, Mara Gherman, Ioana Georgescu şi Antonia Mihai, sportive antrenate de Veronica Macovei.