Rezultatele subvenţiilor, evaluate

Agricultura a atras în ultimii 20 de ani fonduri importante, dar efectele acestora nu se văd, astfel că Ministerul Agriculturii va aplica un sistem de evaluare a rezultatelor subvenţiilor acordate fermierilor, a declarat, ieri, ministrul de resort, Mihail Dumitru. „În ultimii 20 de ani am dat foarte mulţi bani în agricultură, iar efectele reale în modernizare şi dezvoltare nu se văd. Vrem să stabilim un sistem de evaluare la fiecare schemă nouă de ajutor, pentru a vedea cum am folosit aceşti bani în fiecare an\", a afirmat Mihail Dumitru.