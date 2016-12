Rezumatul zilnic transmis preşedintelui SUA, ”o carte plină de moarte”

Preşedintele american, Barack Obama, îşi începe dimineaţa citind... o carte groasă plină de moarte, distrugere, conflict şi haos şi bând o cană de ceai, povesteşte liderul de la Casa Albă, referindu-se la rezumatul zilnic pe care îl primeşte din partea serviciilor de informaţii. Aceasta este, de fapt, ceea ce oficial se numeşte President Daily Brief (PDB, President Daily Brief), un produs al comunităţii de informaţii americane pe care CIA îl descrie drept un rezumat zilnic, din mai multe surse, care îi oferă preşedintelui ultimele informaţii despre problemele de securitate naţională ale SUA. Documentul oferă preşedintelui şi oficialilor din domeniul securităţii interne informaţii despre tot ce se întâmplă în lume - mai ales tot ce este periculos şi o potenţială ameninţare pentru interesele americane pe plan intern sau în străinătate. În plus, foarte puţine persoane ştiu care este conţinutul acestei informări, pentru că este un document strict secret. Acesta nu mai vine sub forma unui ziar, la 15 februarie 2014, Obama devenind primul preşedinte care a primit rezumatul pe tabletă. El primeşte un iPad securizat în fiecare dimineaţă, în care se află... cartea.

Primul preşedinte care a primit astfel de informări din partea serviciilor secrete a fost Harry Truman, sub denumirea Daily Summary. Acesta a devenit Current Intelligence Bulletin în 1951, înainte ca preşedintele John F. Kennedy să ceară un rezumat mai concis al informaţiilor din toate sursele pe domenii-cheie, potrivit CIA. Dar abia în timpul preşedintelui Lyndon B. Johnson, acest document a devenit President Daily Brief. Conţinutul acestor rezumate este rareori dezvăluit public. Până în prezent au fost desecretizate doar câteva astfel de rapoarte, printre care o excepţie notabilă este documentul din 6 augut 2001, care avertiza că bin Laden este hotărât să lovească SUA, desecretizat în cadrul anchetei privind atentatele din 11 septembrie.

După ce termină de citit rezumatul, preşedintele pune întrebări. El se întâlneşte zilnic cu echipa sa de consilieri în domeniul securităţii interne, aproape întotdeauna la ora 9.30, cu care discută problemele prezentate şi impactul pe care acestea le pot avea asupra securităţii SUA.

AMENINȚĂRI Grupul de hackeri Califatul Cibernetic a comis, ieri, un atac cibernetic asupra contului de Twitter al revistei americane ”Newsweek”, postând o ameninţare la adresa cuplului prezidenţial din SUA: ”Să ai o sărbătoare Sfântul Valentin sângeroasă, Michelle Obama! Suntem cu ochii pe tine, pe fetele tale şi pe soţul tău”. La sfârşit, mesajul ilegal este semnat ”Suntem SIIS” (acronimul organizaţiei teroriste sunnite Stat Islamic în Irak şi Siria).

ÎNCĂ O AGENȚIE DE SECURITATE CIBERNETICĂ Guvernul SUA creează o nouă agenţie care să monitorizeze ameninţările în domeniul securităţii cibernetice, să pună în comun şi să analizeze informaţiile în privinţa anumitor riscuri, a anunţat, ieri, un oficial guvernamental de rang înalt. Este vorba despre Centrul pentru Integrarea Informaţiilor cu privire la Ameninţarea Cibernetică (CTIIC, Cyber Threat Intelligence Integration Center).

Barack Obama a plasat securitatea cibernetică în fruntea agendei sale din acest an, după o serie de atacuri informatice atât asupra unor companii, printre care şi Sony Pictures, cât şi asupra Guvernului federal. Preşedintele consideră acest subiect un teren propice cooperării cu republicanii, care deţin controlul Congresului. Diverse agenţii federale au componente în domeniul securităţii cibernetice, printre care Agenţia Naţională pentru Securitate (NSA), Departamentul pentru Securitate Internă, poliţia federală (FNI) şi Agenţia Centrală de Informaţii (CIA). ”Administraţia Obama încearcă să conecteze agenţiile, astfel încât să existe un buric pentru întregul Guvern american”, a declarat reprezentantul unei firme din domeniul securităţii cibernetice. ”Este o strategie bună. Este important, pentru că se primesc diverse fragmente de informaţii. Trebuie să colaborezi şi să le pui laolaltă”, a apreciat el.

Administraţia Obama compară noua agenţie cu Centrul Naţional de Luptă împotriva Terorismului (NCC) creat după atacurile de la 11 septembrie 2001, în urma unor critici potrivit cărora agenţiile americane de informaţii nu comunică între ele. Obama a propus, luna trecută, un proiect de lege care să echilibreze balanţa, oferind o protecţie a responsabilităţii companiilor care oferă informaţii în timp aproape real Guvernului, cerându-le să le golească de date personale.