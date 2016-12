„Rhythm of the Dance”, mâine, la Constanța!

Unul dintre cele mai așteptate spectacole ale acestei primăveri la Constanța, „Rhythm of the Dance”, are loc mâine seară, la Casa de Cultură. Campionii mondiali ai dansurilor irlandeze revin la malul Mării Negre pentru a uimi publicul cu o călătorie muzicală epică a celților de-a lungul timpului. Super-show-ul dansatorilor din cadrul Companiei Naționale de Dansuri a Irlandei va putea fi urmărit începând cu ora 20.00, iar biletele se găsesc în vânzare la Casa de Cultură, chiar și în seara evenimentului.

REDUCERI DE 40% Deoarece pe 29 aprilie se va sărbători Ziua Internațională a Dansului, organizatorii turneului „Rhythm of the Dance” vor oferi tuturor persoanelor care iubesc dansul șansa de a achiziționa bilete mai ieftine, la oricare dintre spectacolele turneului! Astfel, în perioada 22 - 30 aprilie 2015, biletele pentru spectacolele de la București, Constanța, Brașov, Cluj și Timișoara sunt mai ieftine cu 40%. Prețul promoțional al unui bilet pentru spectacolul de la Constanța (care costa 250 de lei) este acum de 150 de lei.

Echipa artiștilor care susțin show-ul este formată din trei tenori, un band de muzicieni tradiționali și peste 20 de dansatori - campioni mondiali la dans irlandez. „Rhythm of the Dance” este un spectacol fascinant, pe care l-au vizionat deja cinci milioane de persoane din peste 50 de țări. După Constanța, turneul național „Rhythm of the Dance” se va desfășura până pe 30 aprilie și va trece, pe rând, prin Suceava, Iași, București, Brașov, Cluj și Timișoara.

Show-ul „Rhythm of the Dance” reprezintă un imens fenomen în întreaga lume și a atras încă de la debut (1999) milioane de fani, marcând o nouă eră în divertismentul irlandez. Combinând artele tradiționale cu cele moderne (balet, dans modern, jazz) și având cea mai avansată tehnologie scenică, show-ul este o poveste veche de mii de ani, prezentată în cel mai modern și spectaculos format!