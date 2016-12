Rhythm of the Dance, în premieră, la Casa de Cultură

Iubitorii dansului nu trebuie să rateze un spectacol unic, găzduit de Casa de Cultură a Sindicatelor. Faimoşii dansatori irlandezi de la Rhythm of the Dance vor susţine un show la Constanţa, pe data de 27 februarie. Timp de două ore, străvechea poveste a celţilor şi cele mai moderne tehnici scenice se vor împleti şi vor captiva imaginaţia şi trăirile publicului autohton iubitor de frumos. Muzica, dansul, costumele şi ritmurile frenetice sunt îmbinate cu măiestrie de către Doireann Carney, celebra coregrafă a lui Michael Flatley.

Prezenţa în oraş a celebrei Companii Naţionale de dansuri a Irlandei se datorează directorului Casei de Cultură a Sindicatelor, Gheorghe Ungureanu, care a reuşit să ofere publicului constănţean şansa de a se întâlni cu una dintre cele mai spectaculoase şcoli de dans din lume. Încă de la debutul spectacolelor amintite, în 1996, acestea s-au bucurat de un succes răsunător, fiind apreciate de mai mult de cinci milioane de spectatori din peste 33 de ţări, motiv pentru care au deschis o nouă eră în lumea spectacolului de divertisment. Cel mai recent spectacol pe care aceştia l-au susţinut în România a avut loc la Sala Palatului din capitală, anul trecut, pe 31 mai, moment în care au reuşit să strângă aproximativ 8000 spectatori. Spectacolul a avut două reprezentaţii în care artiştii au demonstrat încă o dată de ce sunt numiţi „o minune a lumii moderne”, de ce isterizează publicul sau cum se explică faptul că toate spectacolele lor sunt sold-out.

În acest an, în România, irlandezii vor susţine şapte spectacole extraordinare, cu 45 de dansatori şi patru solişti vocali. Turneul începe pe data de 21 februarie, la Timişoara, trece prin Arad, Târgu Mureş, Cluj-Napoca, Braşov, Bucureşti şi se încheie pe 27 februarie, la Constanţa.

Creatorul acestui spectacol este dansatorul şi coregraful Michael Flatley. Acesta s-a născut pe 16 iulie 1958, în Detroit. După naşterea sa, familia lui s-a mutat în Chicago. Flatley a început să ia lecţii de dans la vârsta de 11 ani, în prima zi având parte, însă, de o surpriză neplăcută: profesorul l-a trimis acasă, spunându-i ca e prea mare deja şi nu are nicio şansă să ajungă profesionist. Această întâmplare se pare că l-a ambiţionat şi mai mult pe viitorul artist, el devenind cel mai rapid dansator de step, având performanţa de 35 de paşi pe secundă. A primit din partea Guiness Book premiul pentru „Cele mai rapide picioare din lume”, mai târziu fiindu-i acordat şi titlul pentru „Cel mai bine plătit dansator”. Pe lângă faptul că este dansator, coregraf, regizor, producător, scriitor, flautist, prezentator TV, Michael Flatley este şi campion la box! În 1975, a câştigat The Chicago Golden Gloves Championship. Geniu de necontestat, a cucerit mapamondul cu magia dansului său, pe care o împărtăşeşte prin show-urile create şi produse de el: Riverdance, Rythm of the Dance, Feet of Flames şi Celtic Tiger.

Ora de începere a spectacolului de la Constanţa este 19.00, iar preţul biletelor este de 100, 150 şi 200 lei.