Ribnica a pregătit foarte bine meciul de la Constanţa

Surprinzătoarea victorie obţinută miercuri seară, în Sala Sporturilor din Constanţa, de Ribnica Kraljevo, 3:1 cu CVM Tomis, se explică atât prin valoarea şi determinarea echipei din Serbia, cât şi prin minuţiozitatea cu care staff-ul tehnic al adversarei Tomisului şi-a studiat adversarii. Într-un interviu acordat site-ului oficial al clubului, antrenorul principal Bosko Macuzic mărturisea că a analizat cât a putut de bine jocul campioanei României, pentru a nu fi surprins în duelul din 16-imile de finală ale GM Capital Challenge Cup. „Ştim că echipa din Constanţa a fost una dintre cele mai bune din Europa în ultimii ani. Domină cu autoritate competiţiile interne, pentru că a investit foarte mult în jucători, din Brazilia, Cuba, Argentina. De asemenea, cei mai buni jucători din România evoluează la Constanţa. Am avut şansa ca Dragan Djordjevic (n.r. - fost antrenor al formaţiei Remat Zalău) şi Aleksandar Boskovic (n.r. - actualul tehnician al echipei CS Volei 2004 Tomis Constanţa), foştii noştri jucători şi antrenori, să lucreze în România şi astfel am aflat foarte multe despre adversari. Am scanat jucătorii Tomisului din toate unghiurile posibile şi am ştiut ce trebuia să facem mai bine”, a declarat Macuzic, antrenorul adversarei Tomisului adăugând că “antrenorul Stelio De Rocco şi centrul Hernandez, un fost internaţional cubanez, sunt liderii echipei din Constanţa. Ştiam că în iarnă s-au făcut modificări în lotul Tomisului”. Plecaţi luni din Kraljevo, voleibaliştii sârbi au ajuns la Constanţa după ce au parcurs cu autocarul în aproape 24 de ore cei aproximativ 800 km dintre Kraljevo şi Constanţa. Dar acest lucru nu i-a împiedicat pe tinerii jucători sârbi să demonstreze că ambiţia şi determinarea pot depăşi experienţa. Ribnica Kraljevo s-a bazat la Constanţa doar pe nouă jucători, media de vârstă a acestora fiind de 21 de ani, doi dintre ei, Uros Kovacevic şi Brdovic având, fiecare, numai 16 ani, în timp ce la CVM Tomis media de vârstă a celor 12 jucători a fost de 30 de ani! În plus, cele două rezerve ale oaspeţilor, Mijalkovic şi Brdovic, au intrat pe teren doar la schimbări tactice: primul la serviciu, iar al doilea la blocaj! Antrenorul Bosko Macuzic se bazează doar pe nouă voleibalişti în Europa deoarece, în iarnă, Mrdak a plecat la Vojvodina Novi Sad, iar Ivankovic la un club din Grecia. În plus, Kolarevic este bolnav, iar Milovanovic nu are drept de joc în Cupele Europene.