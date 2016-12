Ribnica Kraljevo, “fabrică” de voleibalişti

În 16-imile de finală ale GM Capital Challenge Cup, CVM Tomis Constanţa va avea ca adversară echipa sârbă Ribnica Kraljevo. Primul meci este programat la Constanţa, pe 6 sau 7 ianuarie, iar returul în Serbia, peste o săptămână. Ribnica este un club renumit în voleiul sârbesc pentru centrul de copii şi juniori. De-a lungul timpului, aici s-au format peste 20 de jucători care au evoluat pentru naţionala de seniori a Iugoslaviei, ulterior pentru Serbia sau Muntenegru, şi peste 60 de internaţionali de juniori. Actualmente, în prima echipă a Serbiei joacă Nikola Kovacevic şi Vladi Petkovic, ambii crescuţi la Kraljevo. Printre voleibaliştii care au învăţat aici acest sport se numără şi doi tehnicieni care antrenează în România: Dragan Djordjevic (Remat Zalău) şi Aleksandr Boskovic (CS Volei 2004 Tomis Constanţa). „Tatăl meu, Dusan, s-a numărat printre cei care au înfiinţat clubul, în 1954. A jucat aici, apoi a fost antrenorul echipei, dar nici acum nu poate sta departe de acest club, unde face selecţii şi se ocupă de centrul de copii şi juniori (n.r. - Dusan Boskovic este considerat unul dintre cei mai buni descoperitori de talente din voleiul sârb). Eu am crescut în sala de volei, unde tatăl meu, care era antrenor, mă lua cu el. Am jucat aici la echipele de copii, cadeţi, juniori şi seniori, apoi am fost antrenor secund şi principal, până în 2001”, a declarat Aleksandr Boskovic. „Cred că Tomis este favorită la calificare. Ribnica este doar o şcoală de volei, nu are ambiţii europene. Lotul este foarte tânăr”, a adăugat antrenorul vicecampioanei României.

Ribnica a câştigat Cupa Iugoslaviei în 1978 şi are la activ şase participări în Cupele Europene. A ocupat locul 4 în campionatul trecut, fiind eliminată în semifinalele play-off-ului de viitoarea campioană, Radnicki Kragujevac, cu scorul general de 3-2. În actualul sezon, Ribnica este a cincea în clasament, cu 12p (patru victorii, şase eşecuri), la 13 puncte de lider, Steaua Roşie Belgrad. În etapa de sâmbătă, echipa din Kraljevo a pierdut cu 2:3 (25:22, 19:25, 25:22, 17:25, 9:15) pe terenul campioanei en titre, Radnicki Kragujevac. În GM Capital Challenge Cup, Ribnica a eliminat cu o dublă victorie, 3:1 şi 3:2, formaţia spaniolă Tenerife Sur. “Muschetarii”, cum sunt supranumiţi sârbii, au jucat meciul retur în următoarea formulă: Bicanin - Borovnjak, Mijalkovic, Radevic, Uros Kovacevic, Ivankovic şi Jovic - libero (au mai intrat: Bozic, Brdjovic, Aleksic şi Kolarevic). Doi dintre actualii componenţi ai lotului au evoluat în sezonul trecut în campionatul românesc: Ivankovic - la Universitatea Cluj şi Aleksic - la Remat Zalău. Uros Kovacevic, în vârstă de 16 ani, este fratele mai mic al internaţionalului Nikola.

LOTUL ECHIPEI RIBNICA KRALJEVO

1. Predrag BICANIN (SRB) coordonator (1,90 m, 21 ani)

2. Aleksa BRDOVIC (SRB) coordonator (2,02 m, 16 ani)

3. Mirko RADEVIC (SRB) centru (2,02 m, 22 ani)

4. Milija MRDAK (SRB) universal (2,00 m, 18 ani)

5. Milan MIJALKOVIC (SRB) centru (2,00 m, 24 ani)

6. Vladan ALEKSIC (SRB) centru (1,98 m, 27 ani)

7. Nemanja BOZIC (BIH) extremă (2,00 m, 21 ani)

8. Uros KOVACEVIC (SRB) extremă (1,97 m, 16 ani)

9. Ivan BOROVNJAK (SRB) extremă (2,00 m, 20 ani)

10. Petar KOLAREVIC (SRB) extremă (1,94 m, 17 ani)

11. Vladimir JOVIC (SRB) libero (1,86 m, 26 ani)

12. Goran IVANKOVIC (SRB) extremă (1,92 m, 32 ani)

13. Slobodan MILOVANOVIC (SRB) centru (1,98 m, 21 ani)

Antrenor principal: Bosko Macuzic

Antrenor secund: Nenad Dimic