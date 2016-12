Richard Bona va lansa, în România, noul său album „Ten Shades of Blue”

Cu ocazia concertului pe care îl va susţine, pe 23 octombrie, în România, în cadrul celei de-a doua ediţii a Festivalului „Bucharest Masters of Jazz”, renumitul cîntăreţ Richard Bona va lansa şi noul său album, intitulat „Ten Shades of Blue\". Acest material discografic este aşteptat cu nerăbdare de iubitorii acestui gen muzical, în condiţiile în care penultimul album al artistului, „Tiki”, a fost nominalizat la Grammy.

Artistul are impresionanta capacitate de a învăţa să cînte la un instrument doar privind un alt muzician care lucrează cu el. Richard Bona, care şi-a început cariera muzicală la vîrsta de doar 11 ani, consideră că muzica pe care o compune şi interpretează are „responsabilitatea de a face lumea mai frumoasă”. Considerat drept „unul dintre cei mai mari basişti de pe planetă”, muzicianul este extrem de apreciat atît pentru talentul lui de a compune versuri şi de a da viaţă instrumentelor, cît şi pentru vocea sa exotică. De-a lungul timpului, jazzman-ul a cîntat alături de nume sonore precum Sadao Watanabe, Bobby McFerrin, Chaka Khan, Didier Lockwood, Marc Ducret, Manu Dibango, Salif Keita, iar Harry Belafonte l-a ales director muzical al turneului susţinut în 1998, trei ani mai tîrziu, artistul plecînd în turneu ca vocalist şi percuţionist, alături de Pat Metheny Group. Cu Mike Stern a colaborat chiar pe noul album al acestuia, „Big Neighbourhood”, iar în această vară, artistul a fost invitat să cînte într-o formulă specială, alături de Gonzalo Rubalcaba şi Richard Galliano.

Ca urmare a succesului înregistrat anul trecut, în perioada 23 - 25 octombrie se va desfăşura cea de-a doua ediţie a Festivalului „Bucharest Masters of Jazz”, la Sala Palatului din Bucureşti. Sub aceeaşi egidă, vor urma şi alte evenimente, în luna noiembrie. De remarcat este că prima ediţie a evenimentului, din 2008, a cîştigat premiul Asociaţiei Criticilor de Jazz şi a constituit un adevărat regal al jazz-ului internaţional. Pe scena festivalului au urcat nume cu rezonanţă pe plan internaţional: Al Jarreau, Dianne Reeves, Erik Truffaz, Count Basie Orchestra, Monty Alexander Trio, Chick Corea, John Mclaughlin, Nigel Kennedy.

Artistii confirmaţi pentru ediţia curentă a „Bucharest Masters of Jazz” sînt: Richard Bona şi Eliane Elias, pe 23 octombrie, Power of Three - Chick Corea, Lenny White, Stanley Clarke, pe 24 octombrie, Mike Stern Band şi Branford Marsalis Quartet, pe 25 octombrie şi Jan Garbarek Group, pe 25 noiembrie. Preţul biletelor variază între 100 şi 350 lei, iar intrarea la festival se va face începînd cu ora 19.00.