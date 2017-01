Richard Gere a fost confundat cu un cerşetor

O turistă din Franța, văzând un bărbat care scotocea prin pubele la New York, i-a oferit pizza ei fără să realizeze că "cerșetorul" era de fapt actorul american Richard Gere în plină turnare a unui film. Femeia, o turistă franceză de 42 de ani, aflată în vizită în New York, l-a văzut pe actor căutând printr-o pubelă de gunoi, pe când ieşea dintr-o pizzerie din Manhattan, cu soţul ei şi fiul, de 15 ani. Femeia nu ştia bine engleză şi i s-a adresat lui Gere jumătate în engleză, jumătate în franceză. Trezindu-se cu felia de pizza sub nas, actorul s-a amuzat de situaţie şi i-a spus fără să clipească: "Mulţumesc. Dumnezeu să vă binecuvânteze!" Femeia a plecat mulţumită, fără să ştie că era actorul Richard Gere ce filma pentru noul său film Time Out of Mind, până când a văzut, două zile mai târziu, fotografia ce imortaliza momentul într-un cotidian. Ea a declarat jurnaliştilor că actorul este un bărbat care arată mai bine în realitate.