Richard Gere are o nouă iubită

Actorul american Richard Gere este creditat cu o nouă relaţie. Aleasa sa ar fi modelul, actriţa şi prezentatoarea de televiziune Padma Lakshmi, cea care a fost a patra soţie a scriitorului britanic de origine indiană Salman Rushdie, între anii 2004 şi 2007. Potrivit presei americane, Richard Gere, în vârstă de 64 de ani, a început de curând o relaţie cu Padma Lakshmi, de 43 de ani, în timpul unor filmări la New York. Richard Gere se află în această perioadă în metropola americană, unde filmează pentru pelicula ”Time Out of Mind”, ce spune povestea unui bărbat fără adăpost care încearcă să reia legătura cu fiica sa.

Richard Gere se află în plin proces de divorţ cu cea de-a doua soţie, Carey Lowell, de 53 de ani, după un mariaj de 11 ani. Cei doi au împreună un fiu, Homer, şi deţin complexul hotelier de lux Bedford Post Inn. Richard Gere a fost căsătorit şi cu top-modelul Cindy Crawford, între 1991 şi 1995. Padma Lakshmi, fost model şi prezentatoare a emisiunii culinare „Top Chef“, a fost căsătorită cu Salman Rushdie, după care a început o relaţie cu miliardarul Teddy Forstmann, care a durat până la decesul acestuia, în 2011, din cauza unui cancer cerebral. Are o fiică de 3 ani, Krishna Thea Lakshmi-Dell, din relaţia cu Adam Dell, fratele lui Michael Dell, un magnat din industria computerelor.