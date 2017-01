Richard Gere, confundat cu un cerşetor

O turistă din Franţa care a văzut un cerşetor scotocind prin pubelele din New York i-a oferit acestuia felii de pizza, fără să îşi dea seama că persoana în cauză era actorul Richard Gere, care turna o scenă de film. Karine Valnais Gombeau, o franţuzoaică de 42 de ani, se afla în apropiere de gara Grand Central din Manhattan, atunci când a văzut un bărbat cu un fes tras până la nivelul sprâncenelor, care scotocea prin pubele, a anunţat, duminică, publicaţia ”New York Post”. Turista ieşea dintr-o pizzerie cu soţul ei şi fiul lor de 15 ani şi a decis să ofere acelui... cerşetor feliile rămase din pizza lor de dimensiuni pantagruelice. Richard Gere, în vârstă de 64 de ani, nu a ezitat şi a întrebat-o ce se afla în sacoşa pe care i-o oferea. ”Am încercat să îi spun în engleză, dar mi-a ieşit pe jumătate în franceză. I-am spus: ”Je suis desolée, but the pizza is cold” (Îmi pare rău, dar pizza este rece)”, a declarat Karine Valnais Gombeau pentru publicaţia americană. ”El mi-a răspuns: ”Mulţumesc, Dumnezeu să vă binecuvânteze!””, a adăugat ea.

Turista franceză a părăsit zona fără să ştie că a oferit resturi de pizza unui star hollywoodian şi că era vorba de filmările pentru noul lungmetraj cu Richard Gere, intitulat ”Time Out of Mind”. Karine a descoperit acest lucru abia după două zile, când s-a recunoscut într-o fotografie publicată de ”New York Post”. ”A fost ceva magic, e incredibil că poate să se întâmple aşa ceva. Cred că el este foarte frumos, chiar şi la vârsta lui”, a adăugat turista franceză. Richard Gere se află în această perioadă la New York, unde filmează pentru pelicula ”Time Out of Mind”, ce spune povestea unui bărbat fără adăpost care încearcă să reia legătura cu fiica sa.