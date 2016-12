Richard Linklater, premiat pentru cea mai bună regie

Primele semne că cea de-a 64-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film se pregătea să devină istorie au început să apară odată cu anunţarea primelor premii. Regizorul britanic Ken Loach a fost distins cu premiul onorific Ursul de Aur pentru întreaga carieră, în ovaţiile publicului. Cu destule controverse care au revenit odată cu anunţarea câştigărilor, a 64-a ediţie a Berlinalei şi-a putut trece în cont un nou record de audienţă, cu peste 330.000 de bilete vândute, peste 20.000 de vizitatori provenind din 124 de ţări, dintre care circa 3.700 de jurnalişti, şi un buget de circa 22 de milioane de euro.

În prezenţa a 1.600 de invitaţi, ceremonia de închidere a suscitat destule surprize. Seria câştigătorilor a început cu premiile decernate în competiţia scurtmetrajelor. Ursul de Aur pentru Cel mai bun scurtmetraj le-a revenit regizorilor Caroline Poggi şi Jonathan Vinel, pentru ”Tant qu'il nous reste des fusils à pompe / As long as shotguns remain”, în timp ce Ursul de Argint a ajuns la Guillaume Cailleau, pentru ”Laborat”. Emoţiile au început să crească odată cu anunţarea premiului pentru Cel mai bun film de debut, decernat lui Alonso Ruizpalacios, pentru ”Guerros”. Ursul de Argint pentru contribuţie excepţională i-a fost atribuit cameramanului Zeng Jian, pentru imaginea filmului ”Tui Na / Blind Massage”, în regia lui Lou Ye. Premiul pentru Cel mai bun scenariu le-a fost acordat fraţilor Anna şi Dietrich Brüggemann, pentru ”Kreuzweg / Stations of the Cross”. Au urmat premiile de interpretare oferite lui Liao Fan pentru Cel mai bun actor, pentru prestaţia din ”Bai Ri Yan Huo / Black Coal, Thin Ice”, şi lui Haru Kuroki pentru Cea mai bună actriţă, pentru ”Chiisai Ouchi / The Little House”.

Poate cel mai meritat premiu, al cărui câştigător a întrunit aprecierea deopotrivă a presei şi a spectatorilor, a fost Ursul de Argint decernat pentru Cea mai bună regie lui Richard Linklater, pentru ”Boyhood”. Cea mai vie controversă a fost generată de atribuirea premiului „Alfred Bauer“ pentru un film care deschide noi perspective lui Alain Resnais,”Aimer, boire et chanter / Life of Riley”, unul dintre lungmetrajele care au suscitat cele mai variate impresii, fiind catalogat deopotrivă capodoperă sau experiment nereuşit. Marele Premiu al Juriului i-a fost decernat lui Wes Anderson, pentru ”The Grand Budapest Hotel”. Cel mai important premiu al Berlinalei a fost decernat de juriul prezidat de producătorul James Schamus şi compus din producătoarea Barbara Broccoli, actorii Trine Dyrholm, Greta Gerwig, Tony Leung şi Christoph Waltz şi regizorii Mitra Farahani şi Michel Gondry producţiei chineze ”Bai Ri Yan Huo / Black Coal, Thin Ice”, în regia lui Diao Yinan, o altă decizie care nu s-a bucurat de simpatia majorităţii. Faţă de anul trecut, când acest premiu a ajuns în România, pentru filmul ”Poziţia copilului”, semnat de Călin Netzer, această ediţie nu a mai produs un câştigător apreciat de majoritate. Berlinala a fost, însă, mereu un festival cu un puternic mesaj politic, care nu s-a sfiit niciodată să surprindă sau să inoveze!

Până la ceremonia de gală au avut parte de emoţii echipele filmelor prezentate în categoria Generation 14plus. Regizoarea australiană Sophie Hyde a primit Ursul de Cristal pentru Cel mai bun film, pentru ”52 Tuesdays”, în timp ce premiul la categoria scurtmetraj i-a fost atribuit de juriu lui Petros Silvestros, pentru ”Mike”. Menţiuni speciale au primit Gabri Velasquez, pentru ”artico”, şi Neil Triffett, pentru ”Emo (the musical)”. Un premiu special în valoare de 2.500 de euro, atribuit de Agenţia Federală pentru Educaţie Civică din Germania, i-a fost acordat lui Sakaris Stora, pentru scurtmetrajul ”Vertramorgun”, iar o altă menţiune specială a ajuns la Kristoffer Kiorboe, pentru ”Son”. A urmat categoria Generation Kplus. Juriul a acordat Ursul de Cristal pentru Cel mai bun film regizorului indian Avinash Arun, pentru ”Killa”, iar Menţiunea Specială i-a revenit lui Masakazu Sugita, pentru ”Hitono Nozomino Yorokobiyo”. Ursul de Cristal pentru Cel mai bun scurtmetraj i-a fost decernat lui Ga-eun Yoon, pentru ”Sprout”, în timp ce menţiunea i-a revenit lui Aditya Ahmad, pentru ”Sepatu Baru”. Marele Premiu al Juriului, în valoare de 2.500 de euro, i-a revenit lui Leonid Shmelkov, pentru ”Moy lichniy los”, şi o altă menţiune specială a fost acordată lui Roland Ferge, pentru ”el”.

În secţiunea Panorama, premiul i-a revenit lui Daniel Ribeiro, pentru ”Hoje Eu Quero Voltar Sozinho / The Way He Looks”, iar în categoria Forum a fost desemnat câştigător lungmetrajul ”Forma”, în regia lui Ayumi Sakamoto. Premiul Europa Cinemas a fost acordat producţiei norvegiene ”Blind”, de Eskil Vogt. Premiul DAAD pentru scurtmetraje a fost acordat lui Dustin Guy Defa, pentru ”Person per Person”, în timp ce Gabriel Abrantens a primit nominalizarea pentru premiile Academiei Europene de Film pentru ”Taprobana”.

Vineri seara au fost anunţate şi premiile juriilor independente. Premiul Juriului Ecumenic i-a revenit lui Dietrich Bruggemann, pentru ”Kreuzweg / Station of the Cross”, iar Menţiunea Specială lui Yann Demange, pentru ”71”, ambele filme fiind selectate în competiţia oficială. Premiul Ecumenic pentru un film din secţiunea Panorama i-a revenit lui John Michael McDonagh, pentru ”Calvary”, şi Menţiunea Specială regizorilor Robert Lepage şi Pedro Pires, pentru ”Tryptich”, în timp ce premiul pentru programul Forum i-a fost acordat lui Athanasios Karanicholas, pentru ”Sto Spiti / At home”. Premiul Amensty International i-a fost acordat lui Jehane Noujaim, pentru ”Al midan / The Square”. Premiul FGYO - Dialog în perspectivă, în valoare de 5.000 de euro, atribuit de Comitetul franco-german pentru Tineret, i-a revenit lui Ester Amrami, pentru ”Anderswo / Anywhere Else”, iar Menţiunea Specială lui Nicole Vogele, pentru ”Fog”. Premiul acordat de Asociaţia Cinematografelor de Artă din Germania i-a fost oferit lui Richard Linklater, pentru ”Boyhood”, iar Premiul Cinematografelor de Artă CICAE a ajuns la Kutlug Ataman, pentru ”Kuzu / The Lamb”, selectat în programul Panorama, în timp ce Anja Marquard şi al său ”She`s Lost Control” au primit premiul pentru secţiunea Forum. Premiul NETPAC a fost acordat ex aequo lui Kelvin Kyung Kun Park, pentru ”Cheol-ae-kum / A Dream of Iron”, şi lui Jung Yoon-sun, pentru ”Non-Fiction Diary”. Premiul acordat de cititorii publicaţiei ”Berliner Morgenpost” i-a fost acordat lui Richard Linklater, pentru ”Boyhood”. Însă cititorii ziarului ”Tagesspeil” i-au încununat pe Pavol Pekarcik, Ivan Ostrochovski şi Peter Kerekes, pentru ”Zamatovi teroristi / Velvet Terrorists”. Cititorii „Else-Sieggesaule“ au preferat ”52 Tuesdays”, de Sophie Hyde.

A 16-a ediţie a Premiilor Publicului acordate în secţiunea Panorama, care s-au acordat într-o ceremonie specială, ieri, şi-a anunţat, la rândul său, laureaţii. ”Difret”, regizat de Zeresanai Berhane Mehari din Etiopia, s-a clasat pe primul loc, în timp ce, la categoria documentar, favorit a fost ”Der Kreis / The Circle”, de Stefan Haupt, din Elveţia.