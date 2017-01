Richard Marx concertează în România

Cunoscutul solist Richard Marx va concerta, în această toamnă, în România. Evenimentul se va desfăşura pe data de 1 noiembrie, la Sala Palatului din capitală. Biletele pentru concert sunt disponibile pe site-ul myticket.ro şi în reţeaua magazinelor Diverta, la următoarele categorii de preţuri: 90, 120, 160, 200 şi 250 lei.

Cu o carieră de peste 20 de ani, Richard Marx este considerat unul dintre cei mai influenţi artişti ai industriei muzicale contemporane, fiind, totodată, unul dintre cei mai căutaţi producători şi compozitori ai momentului. Richard Marx şi-a început cariera la vârsta de cinci ani, perioadă în care cânta pe spoturi promoţionale create de tatăl său. La 17 ani l-a cunoscut pe Lionel Richie, alături de care avea să-şi facă şi debutul ca backing vocal pentru piesele „You Are\", „Running with the Night\" şi „All Night Long (All Night)\". A fost backing vocal pentru Madonna, Whitney Houston şi Luther Vandross. Kenny Rogers avea să se convingă şi el de talentul tânărului artist, Richard compunând la acea vreme pentru el două piese, „Crazy\" şi „What About Me\". Primul album semnat de Richard Marx a fost lansat în 1987 şi s-a vândut în aproape patru milioane de exemplare doar în SUA, oferind nu mai puţin de patru single-uri de top: „Don\'t Mean Nothing\", „Should\'ve Known Better\", „Endless Summer Nights\" şi „Hold on to the Nights\". Artistul şi-a continuat cariera cu alte opt albume de studio şi patru albume live, vândute în peste 30 de milioane de copii în întreaga lume, şi o listă impresionantă de hituri rock şi balade.

S-a remarcat şi ca producător sau compozitor, colaborând cu artişti ca Sarah Brightman, Barbra Streisand, Natalie Cole, N\'Sync, Michael Bolton, Ronan Keating şi Ringo Starr, fiind recompensat şi cu un premiu Grammy pentru piesa anului, în 2004 - „Dance with my Father\", compusă alături de Luther Vandross.