Rick Estrin & The Nightcats, la Bucureşti

Blues-ul modern se va întâlni cu cel tradiţional, în România, graţie celebrului muzicuţist Rick Estrin, care va concerta în capitală, pe 10 iunie, în club Hard Rock Café, împreună cu trupa The Nightcats. Evenimentul este prilejuit de promovarea celui mai recent album al său, „Twisted”, în cadrul unui turneu mondial. „Pentru a conserva spiritul platformei Blue Moods, ne-am propus ca, după re-interpretarea britanică a blues-ului, oferită în martie, de Snowy White, să surprindem din nou fanii acestui gen cu un concert inedit, să îi spunem... de swinging blues, susţinut de unul din fondatorii Little Charlie & The Nightcats, excepţionalul compozitor şi muzicuţist Rick Estrin. O premieră absolută în această parte a Europei\", a precizat Ioan Big, organizator. Blue Moods este o platformă specială ce oferă iubitorilor de „blue” posibilitatea de a savura live, în ţară, în locaţii atent alese, concertele unor legende ale acestui gen muzical.

Descoperit de legendarul Muddy Waters, Rick Estrin are o carieră muzicală de peste 30 de ani, iar discografia sa conţine 10 albume. Dincolo de multitudinea de premii câstigate, artistul deţine mai multe nominalizări la Grammy Awards şi mii de concerte susţinute la nivel mondial.

În deschiderea concertului Rick Estrin & The Nightcats va cânta Marcian Petrescu, împreună cu trupa Trenul de Noapte, cunoscută publicului constănţean din cadrul reuşitelor spectacole de gen susţinute la malul mării, la Club SNC. Biletele se pot achiziţiona on-line, de pe myticket.ro, tickepoint.ro şi din reţeaua magazinelor Diverta.