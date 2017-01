Ricky Martin, acuzat de plagiat

Cântăreţul Ricky Martin este acuzat de plagiat şi riscă să plătească despăgubiri de zece milioane de dolari, după ce a fost dat în judecată de un artist care susţine că acesta ar fi copiat cântecul ”Vida”, lansat ca imn neoficial al Cupei Mondiale de Fotbal din 2014. Luis Adrian Cortes Ramos, fost finalist al emisiunii-concurs „Idol Puerto Rico“, susţine că a trimis o versiune a cântecului pentru înscrierea în concursul SuperSong, o competiţie lansată de Ricky Martin şi Sony Music în 2013, pentru a găsi o piesă pentru Campionatul Mondial din 2014. Potrivit unor documente depuse în instanţă, la un tribunal din Puerto Rico, organizatorii competiţiei ar fi promis recunoaşterea şi acordarea tuturor drepturilor compozitorului piesei câştigătoare, dar Luis Adrian Cortes Ramos susţine că acest lucru nu s-a întâmplat. Artistul spune că piesa sa nu a ajuns în finala SuperSong din luna ianuarie 2014 şi că Ricky Martin ar fi lansat cântecul, câteva luni mai târziu, fără acceptul şi ştiinţa sa.

Avocaţii lui Ramos au declarat că artistul a fost surprins, dezamăgit şi a suferit din punct de vedere emoţional, deoarece cântecul lansat de Martin era aproape identic cu al său. Până în acel moment, Ricky Martin a fost un idol pentru Ramos, spune acesta. Un purtător de cuvânt al lui Ricky Martin a refuzat să comenteze situaţia, precizând doar că reprezentanţii Sony Music analizează cazul.

Piesa ”Vida” este înregistrată oficial ca fiind scrisă de Ricky Martin, Salaam Remi şi Elijah King şi produsă de Remi. A apărut pe ”One Love, One Rhythm - The 2014 FIFA World Cup Official Album”, în mai 2014. Ricky Martin, în vârstă de 42 de ani, care a lansat hituri precum ”Livin' la Vida Loca”, ”She Bangs” şi ”Nobody Wants to Be Lonely” şi a vândut peste 60 de milioane de albume pe plan internaţional, a anunţat că este homosexual în 2010, în emisiunea celebrei realizatoare de televiziune Oprah Winfrey, iar de atunci a devenit un veritabil model al comunităţii gay, în special în lumea latino-americană.