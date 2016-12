Ricky Martin, în recital la gala Latin Grammy Award

Artiștii latino-americani Ricky Martin, Espinoza Paz, Maluma și trupa La Banda El Recodo se numără printre vedetele care vor concerta la cea de-a 16-a ediție a Latin Grammy Award. Academia însărcinată cu decernarea premiilor, The Latin Academy of Recording Arts & Sciences, a anunțat joi că la ceremonie vor participa și cântărețul jamaican Omi și trupa feminină Fifth Harmony. Actrița mexicană Jacqueline Bracamontes și cea portoricană Roselyn Sánchez vor fi prezentatoarele galei care va avea loc pe 19 noiembrie, la hotelul MGM din Las Vegas, Nevada, SUA.

Ricky Martin a primit trei nominalizări la prezenta ediție: Înregistrarea Anului și Cântecul Anului, pentru piesa ”Disparo Al Corazón”, și Cel mai bun album vocal pop contemporan - ”A Quien Quiera Escuchar”. Trupa La Banda El Recodo este nominalizată la premiul pentru Cel mai bun album, pentru ”Mi Vicio Más Grande”, în timp ce Maluma este candidat la categoria Cea mai bună interpretare urbană, pentru ”El Tiki”. Printre artiștii anunțați deja se numără Julión Alvarez, Bomba Estéreo cu Will Smith, J Balvin, ChocQuibTown, Silvestre Dangond, Nicky Jam, Natalia Jiménez, Natalia Lafourcade, Juan Luis Guerra, Major Lazer și Raquel Sofía.

Gala de joi seară se va bucura de prezența specială a legendarului interpret brazilian Roberto Carlos, în vârstă de 74 de ani, unul din artiștii latino-americani cu cel mai mare număr de albume vândute în lume, care va fi omagiat, cu o zi înainte, ca personalitate a anului.

