Ridicarea mașinilor parcate aiurea, misiune aproape imposibilă

16:50:37 / 01 Septembrie 2016

baltag dan

Eu nu sunt o persoana care sa ma plang dar am ajus la capatul rabdari, din 1998 sunt vecin cu seful de la control trafic rutier politie locala constata Baltag Dan, care de atunci a avut diferite dispute si amenitari la dresa mamei mele, dar tot uraganul sau sa revarsat in anul 2014 cand a inceput diferite controale si reclamati la adresa mamei mele. Deoarece am avut curajul sa ma opun a inceput o tracasare sistematica si amenitari si urmariri intrafic ale masinilor politiei locale contanta asupra mea, totul sfrsidu-se cu un protest inpotriva sa infata politiei locale o audienta la Domnul Daniel Bratu si cu un articol in ziarul replica (http://www.replicaonline.ro/scandal-intre-vecini-din-coici…/) si o nreclamatie asa asupra mea de sataj care sa dovedit nevodata reclamatie depusa seara la ora 19;00 nu stiu cum aq putut acest lucru ca un cetatean fara fuctia sa nu poate dar functia l-a ajutat, reclamatie care sa dovetit nefondata, dupa toate acestea sa potolit linistea nu a durat foarte mult ca acum trei saptamni a inceput a ma teroriza di nou numai pentru faptul ca a intraznit sotia sa ii spuna sa ii zica mamnei sale sa nu se scoale la 5,30 dimineatav si sa faca galagie deoarece imi sperie copilul de nici doua luni, ca ma va araja el si o sa vad cu cine ma pun, am incercat azi sa gasesc ajutor la primarie insa mi-sa ridicat din umeri, ,,- dar vam votat raspuns: - toata constata ma votat si orcum e o cearta intre vecini", mi sa raspuns,dar o cearta care se poate sfrsi rau deoarece el are mijloacele sa isi duca la cap amenitarile doar a mai facuto, la varsta mea imi vine sa plang sa plec din casa mea deoarece mafia din constata nu se poate atinge nimeni de ia. Metionez ca nimeni nu a luat nici o masura inpotriva sa la plangerile depuse nu am primit raspuns, mafia e mult prea mare.