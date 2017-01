Ridley Scott, recompensat pentru întreaga carieră

Reputatul cineast britanic a devenit al 62-lea cîştigător al celei mai înalte distincţii oferită de Institutul Britanic de Film. Ridley Scott se alătură astfel lui Clint Eastwood, lui Bernardo Bertolucci şi lui Bette Davis, pe lista personalităţilor din industria cinematografică care au primit această distincţie. Înfiinţată în anul 1983, BFI Fellowship este o distincţie acordată ca semn de recunoaştere a contribuţiei extraordinare adusă de cineaştii care au modelat cultura cinematografică şi de televiziune din Marea Britanie. Distincţia i-a fost înmînată, în cadrul galei de sîmbătă seara de la Londra, de prietenul său, regizorul Stephen Frears, în urma unui discurs în care acesta i-a omagiat cariera.

Ridley Scott, născut pe 30 noiembrie în South Shields în Marea Britanie, a fost nominalizat de trei ori la premiile Oscar pentru filmele „Thelma and Louise / Thelma şi Louise” din 1991, „Gladiator / Gladiatorul” din 2000 şi „Black Hawk Down / Elicopter la pămînt!” din 2001. A cştigat numeroase premii Globul de Aur, Emmy şi BAFTA şi este renumit pentru stilul său cu un puternic impact vizual şi pentru obsesia pentru detalii. Printre filmele de succes pe care le-a regizat se numără „Alien” din 1979, „Blade Runner / Vînătorul de recompense” din 1982, „Kingdom of Heaven / Regatul cerului” din 2005, „American Gangster / Gangster american” din 2007 şi „Body of Lies / Un ghem de minciuni” din 2008.