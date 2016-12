Ridley Scott s-a căsătorit la 77 de ani

Regizorul britanic Ridley Scott este extrem de discret în ceea ce privește viața sa personală. La cei 77 de ani ai săi, cineastul s-a căsătorit cu partenera lui de viaţă, actriţa Giannina Facio, în cadrul unei ceremonii organizate în mare secret, în vara acestui an. Ridley Scott a dezvăluit într-un interviu recent că s-a căsătorit în mare secret cu Giannina Facio, în vârstă de 60 de ani, în luna iunie, iar decizia de a nu invita nicio persoană la ceremonia de nuntă a fost una voluntară. ”Nimeni nu a ştiut, am plecat pur şi simplu din oraş şi ne-am căsătorit. Dacă ar fi venit cu noi o singură persoană, atunci toată lumea din cercul nostru de prieteni ar fi aflat şi ar fi venit la nuntă”, a declarat Ridley Scott pentru ”The Hollywood Reporter”. Ridley nu este singurul membru al familiei Scott care a schimbat jurăminte de credinţă - fiul său, regizorul Jake Scott, s-a căsătorit şi el, în această lună, în Anglia.

Ridley Scott traversează o perioadă extrem de fastă şi în viaţa profesională - noul său film, thrillerul SF ”Marţianul / The Martian”, lansat recent pe marile ecrane, continuă să impresioneze în box office-ul mondial, obţinând deja încasări de peste 480,4 milioane de dolari, iar cineastul a fost recompensat cu o stea pe Walk of Fame din Hollywood, pe 5 noiembrie, în cadrul unei ceremonii la care au asistat numeroase vedete din industria filmului, precum Russell Crowe, Eli Roth, Kristen Wiig, Jerry Bruckheimer şi Salma Hayek. Mariajul cu Giannina Facio este cel de-al treilea pentru Ridley Scott, care a fost căsătorit anterior cu Felicity Heywood, din 1964 până în 1975, şi cu Sandy Watson, din 1979 până în 1989. Cineastul are din prima căsătorie doi fii - Jake, născut în 1965, şi Luke, născut în 1968 - şi din a doua căsătorie o fiică - Jordan, născută în 1978. Ridley Scott este creatorul celebrei francize SF ”Alien”, care a generat, la rândul ei, o nouă franciză, ”Prometheus”. Regizorul britanic a fost nominalizat de trei ori la premiile Oscar - pentru filmele ”Thelma şi Louise” (1991), ”Gladiatorul” (2000) şi ”Elicopter la pământ!” (2001) -, a câştigat numeroase premii Globul de Aur, Emmy şi BAFTA şi este renumit pentru stilul său cu un puternic impact vizual şi pentru obsesia pentru detalii.

