Ridzi, convinsă de mamă să demisioneze

Fostul ministru al Tineretului si Sportului, deputatul PD-L Monica Iacob Ridzi, affirmă, la aproape un an de la izbucnirea scandalului care a condus la demisia sa din Guvern, ca nu premierul Emil Boc este cel care i-a cerut să recurgă la acest gest, ci mama ei. La sfârşitul săptămânii trecute, într-o emisiune televizată, ea a reluat subiectul spunând: \"Mama mi-a spus plângând: Dacă tatăl tău ar fi trăit, ţi-ai fi dat demisia demult. Am mai făcut o mare eroare atunci: am tăcut, dând sentimentul că există o vinovăţie. Am comunicat prost. (...) Penal, responsabilităţile nu trebuie căutate la mine. Dacă ştiam că am greşit, demisionam de a doua zi\". Pedelista respinge şi acuzaţiile potrivit cărora ar fi protejată de colegii de partid, membri în comisia juridică a Camerei, motiv pentru care dosarul său nu îşi continuă drumul în instanţă. Împotriva ministrului s-a făcut plângere penală, iar în prezent aceasta este acuzată pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice, fals intelectual în legătură cu fapte de corupţie, instigare la infracţiunea de acces fără drept la un sistem informatic săvârşită prin încălcarea măsurilor de securitate şi instigare la infracţiunea de ştergere de date informatice fără drept.