Ridzi, „luată din nou la ţintă”

Deputatul liberal Alina Gorghiu a declarat că fostul ministru al Tineretului şi Sportului, Monica Iacob Ridzi, „stă bine-mersi acasă, în concediu postnatal, în timp ce DNA a uitat că, nu mai demult de un an, ea a înălţat, cu nonşalanţă, o scenă de 80.000 de euro, la Costineşti, de Ziua Tineretului. “Ca să nu ne îndepărtăm prea mult de politică şi nici de istorie, în ziua dedicată tinerilor, m-am gândit să amintesc făptul că, fix acum un an, eram asaltaţi, copleşiţi, turtiţi de-a dreptul, de multele ştiri cu madame ministru al tineretului în fierbere, pentru că ne pregătea o excepţională sărbătoare a tinereţii. Ei, iată că, la distanţă de un an, acest ministru anchetat pentru delapidare este acasă, în concediu postnatal, iar asta pare să fie marea piedică în faţa DNA, care a oprit procedurile. Până când?”, se întreabă Gorghiu pe blogul ei.