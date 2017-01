„Rigla de aer” a Iuliei Pană

Constănţenii iubitori de cultură care doresc să participe la evenimente speciale, ce stau sub semnul sincretismului artelor, îmbinând armonios momentele de lectură cu muzica, artele vizuale şi dialogul dintre artişti şi public, sunt invitaţi, la final de săptămână, la o nouă manifestare organizată sub egida Asociaţiei „KULTurale”. Astfel, deja consacratul proiect al asociaţiei, „Mecanici poetice”, continuă cu o nouă seară de lectură şi muzică vineri, de la ora 18.00, în clubul Doors. În centrul manifestării se va afla poeta constănţeană Iulia Pană, o artistă plurivalentă, care, după ce a vernisat, la începutul lunii, prima sa expoziţie de pictură, „Future Sound of Poetry”, se pregăteşte de lansarea noii sale cărţi de versuri, „Rigla de aer”. Este vorba despre cel de-al cincilea volum de poezie al Iuliei Pană, apărut la editura Tracus Arte şi care va fi prezentat în premieră publicului constănţean, după ce a fost lansat şi la ultima ediţie a Târgului de Carte „Gaudeamus” de la Bucureşti.

VOLUM AUTOBIOGRAFIC La Constanţa, în cadrul evenimentului din clubul Doors, cartea Iuliei Pană va beneficia de o prezentare ceva mai atipică, cei care vor participa la această lansare editorială putând urmări discursul înregistrat video al prof. dr. în literatură comparată Ileana Marin. Profesor asociat al Universităţii Washington din Seattle, Statele Unite ale Americii, Ileana Marin predă, totodată, şi la Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii din Bucureşti. Referitor la volumul Iuliei Pană, aceasta observă: „Volumul „Rigla de aer” este autobiografic în măsura în care dezvăluie în poezie ce înseamnă să fii poet. Metaforele Iuliei Pană nu înşală niciodată şi „spun lucrurilor pe nume”, transformându-l pe cititor într-un martor al experienţelor poetice îndrăzneţe care invită la autoexaminare”.

GRAFICĂ ŞI INTERMEZZO MUZICAL Manifestarea editorială va fi completată şi cu alte surprize culturale, precum o expoziţie de grafică a Gabrielei Gheorghe, cea care semnează şi grafica de copertă a volumului Iuliei Pană. Programul include şi un intermezzo muzical ai cărui protagonişti vor fi actriţa Mirela Pană şi pianistul George Călin.

Membră a Uniunii Scriitorilor din România şi absolventă a Facultăţii de Arte - specializarea Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative - din cadrul Universităţii „Ovidius”, Iulia Pană are preocupări multiple în domeniul artei. Aceasta scrie atât poezie, cât şi proză scurtă, teatru, scenarii TV şi de scurtmetraj, fiind cunoscută, totodată, şi pentru activitatea sa de om de televiziune, în cadrul Neptun TV.