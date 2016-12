Rigoletto și Floria Tosca vă invită la Operă

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” invită publicul meloman, în acest weekend, pentru a urmări două spectacole de operă care poartă numele unor personaje cu destin tragic: „Rigoletto”, de Giuseppe Verdi și „Tosca”, de Giacomo Puccini.

Primul spectacol de operă din acest an îl are în prim-plan pe bătrânul bufon Rigoletto și este programat pe scena tomitană sâmbătă, de la ora 18.30, sub conducerea muzicală a maestrului Gheorghe Stanciu. În rolul titular, publicul îl va descoperi pe baritonul bucureștean Ștefan Ignat, iar delicata fiică a lui Rigoletto, Gilda, va fi interpretată de tânăra soprană constănțeană Smaranda Drăghici, care a debutat în acest rol, în urmă cu nouă ani, pe când era studentă în anul al III-lea la Conservatorul din București. Frivolul duce de Mantua va fi redat de tenorul bucureștean Robert Nagy. Distribuția este întregită de artiștii lirici: Lucia Mihalache, Gabriela Dobre, Ionela Duma, Silvia Simionescu, Constantin Acsinte, Laurențiu Severin, Marius Eftimie, Andrei Băican și Octavian Minea.

DUMINICA LUI PUCCINI Duminică, de la ora 18.30, publicul pasionat de operă va urmări o altă dramă muzicală în centrul căreia se află frumoasa cântăreață Floria Tosca. Opera „Tosca”, cu celebra sa arie „Vissi d'arte”, compusă de Puccini special pentru o româncă născută la Brăila, Hariclea Darclee, îi va emoționa pe constănțeni. De altfel, opera pucciniană a avut premiera pe data de 14 ianuarie 1900, la Teatrul „Costanzi” din Roma, cu soprana Hariclea Darclee, în rolul titular. Duminică, rolul Floriei Tosca va fi întruchipat de o artistă din Țara Soarelui Răsare, binecunoscută publicului constănțean, soprana Akiko Hayakawa. În rolul pictorului Mario Cavaradossi va evolua tenorul Răzvan Săraru. Din distribuție mai fac parte: Ștefan Popov din București, Laurențiu Severin, Doru Iftene, Constantin Acsinte, Mihaela Ionescu și Iulian Bratu. La pupitrul dirijoral se va afla Koichi Inoue din Japonia.

Biletele pentru aceste spectacole au prețuri de 25, 30 și 40 de lei, în funcție de dispunerea locurilor în sală. Elevii, studenții și pensionarii vor plăti pe un tichet 20 de lei. Acestea pot fi achiziționate de la casa de bilete din incinta TNOB.

Citește și:

Sală arhiplină la Concertul de Anul Nou de la Teatrul „Oleg Danovski”

Bătrânul „Rigoletto”, întâmpinat cu aplauze