Rihanna a vizitat o podgorie în Chile

Cântăreața americană Rihanna a vizitat, luni, o podgorie din regiunea Valparaiso, la 115 kilometri nord-est de Santiago, în ajunul concertului ei de pe Stadionul Național din Chile. Cântăreața originară din Barbados a vizitat cunoscuta podgorie Indómita, unde a fost fotografiată plimbându-se sub ochii atenți ai unuia dintre bodyguarzii săi, în pofida secretomaniei care înconjoară șederea ei în Chile. Cântăreața a ajuns la ora locală 8.00, din Brazilia.

Aflată pentru prima dată în Chile, Rihanna a venit însoțită de o echipă de o sută de persoane, alături de membri ai familiei, bucătarul-șef și antrenorul personal de fitness, Jamie Granger. Interpreta unor hituri ca ”Diamond” sau ”Bitch Better Have My Money” a cerut, pentru concert, o cabină decorată în alb, cu lalele roz, o manichiuristă, o costumieră și o maseuză, pentru șederea sa în această țară. Rihanna a profitat de șederea ei pentru a vizita câteva atracții turistice, înainte de spectacolul de aseară de pe Stadionul Național, unde a fost așteptată de 50.000 de spectatori. Cei mai fanatici dintre ei și-au ridicat corturi în apropierea stadionului, pentru primul concert al divei în țara lor.

