Rihanna ar putea juca în remake-ul filmului ”The Bodyguard”

Rihanna a avut cîteva întîlniri cu mai mulţi producători din lumea filmului, la sfîrşitul săptămînii trecute, la New York, potrivit unor surse apropiate artistei originare din Barbados, deşi purtătorii de cuvînt ai cîntăreţei neagă aceste informaţii. Potrivit publicaţiei ”The New York Daily News”, Rihanna a participat la mai multe întîlniri, la New York, cu o serie de producători de film, în scopul de a obţine cîteva roluri în viitoarele lor proiecte cinematografice. Unul dintre aceste roluri va fi în remake-ul filmului ”The Bodyguard”, din 1992, în care au jucat Whitney Houston şi Kevin Costner. O sursă a declarat că acest remake va fi o versiune tînără şi sexy a filmului original, în care actorul Channing Tatum, starul din filmul ”G.I. Joe: The Rise of Cobra”, va relua rolul interpretat de Kevin Costner.

Presa americană a vehiculat numele cîntăreţei R&B pe afişul viitorului film din seria Îngerii lui Charlie şi într-un alt proiect cinematografic, alături de Justin Timberlake. Contactaţi de presa americană, purtătorii de cuvînt ai Rihannei au negat faptul că artista s-ar fi întîlnit cu reprezentanţi din lumea filmului pentru a discuta o potenţială participare a cîntăreţei în viitoarele lor proiecte cinematografice. Rihanna şi-a lansat albumul de debut în 2005, cînd a lansat şi hitul ”S.O.S.”. Au urmat alte trei cîntece devenite Nr.1: ”Umbrella”, ”Take a Bow” şi ”Disturbia”.