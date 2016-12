Rihanna dezminte că ar avea o relație cu Leonardo DiCaprio

Rihanna a negat recent că ar avea o relație cu actorul Leonardo DiCaprio, cântăreața declarând că este foarte ocupată cu proiectele sale muzicale și nu are timp de o relație, relatează agenția UPI. DiCaprio și Rihanna au fost văzuți împreună, în februarie, la petrecerea organizată cu ocazia zilei de naștere a solistei, alimentând astfel speculațiile privind o posibilă idilă a celor doi. "Sunt atât de ocupată acum că pur și simplu nu am destul timp pe care să-l ofer unui bărbat și nu ar fi nici corect să implic pe altcineva în acest mod de viață", a spus cântăreața de 27 de ani într-un interviu pentru revista Hello!, adăugând că atunci când va avea o relație bărbatul respectiv trebuie să fie îndeajuns de matur încât să înțeleagă programul ei și să nu se sperie de acest stil de viață. Un reprezentant al actorului a negat, de asemenea, că acesta ar fi implicat într-o relație, confirmând că Leo 'este de mai mult timp singur". Leonardo DiCaprio a fost implicat în diferite relații cu mai multe fotomodele precum Toni Garrn, Erin Heatherton și Bar Rafaeli, iar Rihanna i-a avut ca iubiți pe cântărețul Chris Brown și rapperul Drake.