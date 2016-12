Rihanna, înşelată de foştii contabili

Rihanna i-a dat în judecată pe foştii ei contabili, pe care îi acuză că i-au provocat prejudicii de câteva zeci de milioane de dolari. Procesul a fost deschis la Tribunalul din Manhattan, New York. Rihanna a cerut despăgubiri a căror valoare nu a fost dată publicităţii de la cabinetul de contabilitate Berdon LLP din New York şi de la doi contabili. Cântăreaţa, care a semnat documentele de la tribunal cu numele ei real, Robyn Fenty, a declarat că respectivii contabili i-au ajus prejudicii financiare de câteva zeci de milioane de dolari, în condiţiile în care ea a susţinut patru turnee nord-americane şi mondiale în ultimii cinci ani. Cu ocazia turneului Last Girl on Earth din 2009, Rihanna a aflat că turneul a suferit pierderi nete semnificative, în ciuda încasărilor mari. Totodată, contabilii ei au încasat 22% din veniturile totale ale turneului, în timp ce pe ea o plăteau doar cu 6% din totalul încasărilor.

De când i-a concediat pe acei contabili, în septembrie 2010, situaţia financiară a Rihannei s-a îmbunătăţit. Turneul ei Loud, susţinut din iunie până în decembrie 2011, a produs un profit net de peste 40% din încasările totale ale turneului. Potrivit documentelor depuse la tribunal, Rihanna a angajat cabinetul de contabilitate Berdon LLP în 2005, când ea era o adolescentă de 16 ani din Barbados, sosită în America, pentru a-şi lansa cariera de cântăreaţă. Contabilii ei şi-au încălcat în mod repetat angajamentele, au săvârşit abuzuri şi infracţiuni, şi-au acordat comisioane exorbitante, au înfiinţat firme fără să analizeze efectele pe care acestea le aveau asupra averii artistei şi nu au completat şi expediat documentele anuale pentru fiscul american. Rihanna şi-a lansat primul material discografic în 2005 iar primul ei single devenit Nr.1 a fost piesa ”S.O.S.”. Albumele sale s-au vândut în peste 25 de milioane de copii pe plan mondial, fiind recompensată cu nouă premii Grammy.