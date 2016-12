Rihanna, la prima întâlnire… cu o femeie

”Sunt nebună şi nu pretind că aş fi altceva”, preciza recent Rihanna, pe contul său de Twitter, şi nu vrea în ruptul capului să se dezmintă. Cântăreaţa originară din Barbados a spus mereu cât de apropiată este de prietenii ei. Dar vineri, când artista a petrecut o noapte în oraş alături de prietena ei cea mai bună, Melissa Forde, întâlnirea a părut una mai mult decât amicală. ”Seara întâlnirii, iubita mea pentru noaptea asta e @mforde11”, a scris Rihanna pe Twitter, înainte de noaptea cu Melissa Forde, menţionând înainte că este prima ei întâlnire după doi ani. Fotoreporterii le-au surprins ţinându-se de mână iar Rihanna însăşi a postat pe Instagram fotografii, inclusiv cu portjartierele sale sexy. Cele două au luat cina la restaurantul Giorgio Baladi din Santa Monica, pentru ca apoi să meargă în clubul de noapte Roxbury. Rihanna a purtat o rochie relativ simplă, albă, dar cu portjartiere care lăsau imaginaţia să zboare. Mai târziu în noapte, Rihanna a adăugat pe Twitter un mesaj ce părea codat: ”Frumuseţea e minunată, să fii ascultător e şi mai bine”.

Nu e prima dată când apar zvonuri despre orientarea sexuală a cântăreţei. În 2011, despre Rihanna s-a scris că ar fi avut o relaţie cu fotomodelul Natasha Burton, după mărturisirile acesteia din urmă în propria carte. ”Nu eram sigură dacă să o iau în serios, aşa că am făcut câte un pas pe rând. Am simţit imediat o legătură cu ea. Puteam să o ascult ore în şir, vorbeam despre media, muzică şi modă”, a scris Natasha Burton. Între timp şi cântăreţul american Cee Lo Green, care a concertat în turnee cu ea, a remarcat că Rihanna este urmărită de o comunitate mare de lesbiene. ”Să fiu clar. Rihanna are o comunitate mare de lesbiene care vine să-i urmărească spectacolele. Asta pentru că face multe lucruri în spectacolele ei, de genul fată cu fată. E foarte palpitant şi cu o mare încărcătură sexuală. Şi mie îmi place. Îmi plac femeile agresive, cărora nu le este frică să-şi exprime sexualitatea. Pentru mine e incitant”, a declarat Cee Lo Green.