Rihanna, Muse și Manu Chao, capete de afiș la Festivalul de la Sziget

Festivalul de la Sziget din Budapesta se deschide miercuri și îi va avea pe post de capete de afiș pe Rihanna, Muse și Manu Chao, au anunțat luni organizatorii. Pe lângă Rihanna, al cărei concert va avea loc joi și este deja sold-out, vor mai urca pe scenă David Guetta, The Chemical Brothers, Sia și Noel Gallagher.

Rihanna este una dintre cele mai de succes și mai talentate cântărețe din ziua de azi. Vedeta în vârstă de 28 de ani este cea mai tânără artistă care a avut 14 single-uri "number one", a câștigat 8 premii Grammy și 12 premii la Billboard Music Awards. Extrem de anticipatul său album "Anti" a fost lansat în acest an și a primit deja recenzii excelente. Rihanna este urmărită de peste 100 de milioane de persoane pe rețelele de socializare, iar hiturile sale au fost ascultate de 8 miliarde de ori pe cel mai important site de videoclipuri.

Scena principală a festivalului, care se va desfășura în perioada 10-17 august, a primit numele lui Dan Panaitescu, unul dintre principalii organizatori ai evenimentului, decedat în luna iulie anul acesta într-un accident rutier. Acesta a pus bazele festivalului, în 1993.

În cadrul evenimentului îi va fi adus un omagiu și lui David Bowie, la cortul Magic Mirror, sub numele ''Ashes to Ashes''. Sigur Ros din Islanda va cânta pentru prima oară la acest festival, în ziua de duminică. Ultima zi a evenimentului îi va aduce în fața publicului pe americanii de la Lumineers și pe britanicii de la Last Shadow Puppets.

''Festivalul va fi unul dintre cele mai sigure locuri din Budapesta'', a declarat, luni, organizatorul-șef, Karoly Gerendai, într-o conferință de presă, citat de agenția MTI. Măsurile de securitate vor fi sporite la toate punctele de acces, iar vizitatorii vor fi identificați cu ajutorul brățărilor. Potrivit șefului de operațiuni, Daniel Benis, 1.300 de agenți de securitate vor fi dispuși în zona de desfășurare a festivalului, iar aceștia vor coopera cu pompierii, poliția și personalul medical, cu toții însumând circa 3.000 de persoane.

Ediția de anul trecut a evenimentului de la Sziget a atras un număr record de turiști de peste 430.000 de persoane. Festivalul a primit distincția European Festival Award pentru BestMajor Festival, în 2011 și în 2014.