Rihanna rămâne pe primul loc

Noul album al cântăreţei Rihanna, intitulat ”Talk That Talk”, se află pe locul întâi în topul din Marea Britanie şi are şanse mari să se instaleze lider, săptămâna aceasta, şi în ierarhia din SUA dedicată noilor discuri. Tot în Marea Britanie, single-ul ”We Found Love”, de pe acelaşi album al Rihannei, a ajuns la a şasea săptămână pe locul întâi, consolidând dominaţia cântăreţei originare din Barbados. ”Talk That Talk” este al şaselea album lansat de artistă. În vârstă de 23 de ani, Rihanna a vândut în carieră peste 20 de milioane de discuri.