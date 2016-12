Rihanna se visează mămică

Cântăreţa originară din Barbados îşi doreşte o familie alături de jucătorul de baseball Matt Kemp, dar este de părere că ar trebui să facă o pauză în carieră, dacă ar rămâne însărcinată. Rihanna, care tocmai şi-a lansat cel mai recent album, intitulat ”Loud”, susţine că nu este însărcinată, dar că este posibil să aibă un copil, anul viitor. ”S-ar putea întâmpla peste un an. Sau peste zece ani. Când va fi momentul potrivit. Am multe de făcut până să am copii. Când va fi momentul potrivit, voi şti”, a declarat cântăreaţa. Rihanna a mai spus că va fi o mamă grozavă, dar doar dacă primul ei copil nu va fi fată. ”Dacă voi avea o fată, probabil va fi o rebelă”, a explicat aceasta. Rihanna se gândeşte şi la cel mai potrivit loc pentru a avea o familie, recunoscând că visul de a se întoarce acasă, în Barbados, este puţin probabil să se îndeplinească. ”Nu pot să trăiesc atât de departe de toate, acum, când nu am copii, deci, cu siguranţă, nu mi-aş putea creşte copiii acolo, cu programul aglomerat pe care îl am”, a mai spus aceasta.