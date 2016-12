Rihanna şi David Beckham au tatuaje scrise greşit

Multe dintre celebrităţile de la Hollywood şi-au împodobit corpul cu tatuaje de inspiraţie orientală, însă există numeroase cazuri în care cei care le-au realizat fie au comis greşeli gramaticale, fie au interpretat eronat sensul unor cuvinte. Liderul comunităţii hinduse din SUA a făcut, recent, un apel public către artiştii în arta tatuajului, rugîndu-i să înveţe mai bine limba sanscrită, după ce a remarcat faptul că textele pe care vedete precum Rihanna şi David Beckham le poartă gravate pe piele au fost scrise greşit. De exemplu, tributul pe care fotbalistul britanic David Beckham a dorit să îl aducă soţiei sale, Victoria, este considerat un eşec, deoarece numele tatuat conţine o literă în plus. În acelaşi timp, unul din noile tatuaje cu mesaj spiritual abordat de Rihanna a fost scris incorect. ”Ne bucură interesul manifestat de celebrităţi pentru hinduism şi pentru textele noastre sacre, dar artiştii din lumea întreagă, specializaţi în tatuaje, ar trebui să ia cîteva lecţii despre cultura noastră şi cîteva cursuri de limbă sanscrită veche, pentru a scrie corect”, a apreciat Rajan Zed, purtătorul de cuvînt al comunităţii hinduse din SUA. Acesta este de părere că celebrităţile trăiesc un moment stînjenitor atunci cînd realizează că desenele permanente de pe pielea lor sînt scrise incorect. ”Rihanna are tatuate două rugăciuni în sanscrită. Cea mai recentă dintre ele este scrisă greşit. Iar David Beckham şi-a tatuat pe antebraţ numele soţiei sale, Victoria, în dialectul Devnagri, care este cel mai utilizat pentru a scrie în sanscrită. Acest tatuaj prezintă scris incorect numele Victoria, deoarece acolo apare o literă în plus. Este vorba de litera H, iar rezultatul este «Vihctoria»”, a explicat Rajan Zed.

Din fericire, alte celebrităţi, precum actriţa Jessica Alba, rockerul Tommy Lee şi actriţa Gillian Anderson au fost mult mai atente la aceste detalii şi tatuajele lor au fost realizate corect. ”Sîntem încîntaţi că atît de multe celebrităţi au ales să aducă un tribut hinduismului prin intermediul tatuajelor. Noi cerem doar ca artiştii în arta tatuajului să facă efortul de a le realiza în mod corect”, a concluzionat liderul comunităţii hinduse din America.