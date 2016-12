Rihanna şi-a cumpărat casă de 21,8 milioane de dolari

Cântăreaţa Rihanna şi-a propus să stea cât mai mult timp cu familia sa din Barbados, iar în acest sens a scos din conturi suma de 21,8 de milioane de dolari pentru o reşedinţă de lux din complexul One Sandy Lane. Cântăreaţa vrea probabil să aibă parte de tot confortul de Crăciun, sărbătoare pe care întotdeauna o petrece în Barbados, alături de mama Monica Braithwaite şi bunicul Lionel Braithwaite. Vila se întinde pe 10.000 de metri pătraţi şi are un culoar propriu care duce către plajă. Vila făcea parte din complexul hotelier de cinci stele One Sandy Lane, dar, din cauza crizei, proprietarii s-au văzut nevoiţi să îşi reducă portofoliul de proprietăţi pentru a acoperi taxe, impozite şi salariile personalului. În plus, în ultimii ani, vila a fost mai tot timpul goală şi nu se mai justifica întreţinerea sa. Rihanna vrea să se cuminţească şi caută discret şi un apartament pe placul ei la New York.

Până la Crăciun, însă, RiRi are de continuat turneul său mondial Diamond, care se va încheia luna viitoare, cu un concert la New Orleans. Vedeta s-a aflat zilele trecute în Africa de Sud, la Cape Town, unde a vizitat Acvariul Two Oceans. Rihanna îşi ţine la curent fanii cu isprăvile sale cu ajutorul conturilor de Twitter şi Instagram, pe care a postat comentarii şi poze făcute cu pinguinii sau o specie de crab gigant. Cântăreaţa de 25 de ani s-a amuzat copios că îmbrăcămintea aleasă de ea semăna cu penajul pinguinilor, scriind că aceştia i-au copiat stilul vestimentar. Pe cât de bine s-a distrat Rihanna la Cape Town, pe atât de puţin încântaţi au fost fanii săi din Johannesburg de prestaţia ei. Cântăreaţa a fost acuzată că nu a cântat live pe tot timpul spectacolului, în timp ce preţul biletelor a fost foarte piperat.

Ca să nu se plictisească în turneu, Rihanna călătoreşte alături de verişoarele sale. Vrea să afle cât mai multe despre fiecare loc pe care îl vizitează şi, de exemplu, în Noua Zeelandă şi-a făcut un tatuaj tradiţional maori pe mâna dreaptă. Spre deosebire de tatuajele moderne, populaţia maori se foloseşte de o dăltiţă şi un ciocănaş pentru a pigmenta pielea cu cerneala obţinută din plante. Turneul mondial al Rihannei are 97 de spectacole, aşa că aceasta se va îmbogăţi la propriu şi la figurat cu această experienţă.